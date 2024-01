Mondovì inizia l'anno con le risate della "Crica del Borgat" in scena al Ferrone

A Mondovì l'appuntamento d’inizio d'anno con la Crica del Borgat nella sala teatro dell'oratorio del Ferrone è un'allegra tradizione che si rinnova già da tempo.

Anche per il 2024 l'amata compagnia monregalese non poteva far mancare al pubblico che la segue con affetto il suo brillante augurio di serenità con la sua recente messa in scena dello scoppiettante "Girumin a veul mariesse", testo in tre atti di Dino Belmondo, per la regia di Mario Barra.

Il gruppo lettura della Parrocchia del Ferrone invita perciò cordialmente tutti a partecipare allo spettacolo sabato 13 gennaio alle 20.45, in via San Bernolfo 16 a Mondovì. L’ ingresso è libero.