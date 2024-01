La figura di Don Milani raccontata in uno spettacolo teatrale ad Alba

Domenica 7 gennaio alle ore 16.30 e lunedì 8 gennaio alle ore 11 in Sala Ordet - Piazza Cristo Re ad Alba, andrà in scena lo spettacolo 'Prendere la Parola. Don Milani il coraggio di obiettare', lettura-spettacolo portato sul palco dal gruppo teatrale giovanile 'I fili d’erba' di Sondrio. La rappresentazione teatrale è promossa dagli Uffici della Diocesi della Cultura e della Scuola e dalla Pastorale giovanile diocesana, dalla Associazione 'Il campo di Alba' col sostegno della Associazione 'La Quercia Scout' e conclude gli eventi dedicati alla figura del sacerdote di origini fiorentine, in occasione del centenario della nascita.

La compagnia lombarda, diretta da Mira Andriolo, è formata da dodici ragazzi fra i 15 e i 25 anni, tutti membri dell’associazione 'Spartiacque' di Sondrio, che ha creato il Gruppo Teatrale Giovani.

Verranno letti integralmente alcuni testi di Don Milani fra cui 'Lettera ai Giudici' e 'Lettera ai cappellani militari', risalenti al 1965, ma ancora attualissime nei contenuti, come è attuale l’esperienza della scuola di Barbiana, fondata dal sacerdote nel 1954.

Al termine, con il coordinamento di Don Piero Racca ci sarà spazio per il dibattito.

Lo spettacolo sarà destinato alle classi del Liceo “Leonardo Da Vinci” e dell’Istituto Professionale ”Piera Cillario” nella mattinata di lunedì 8 gennaio, alla ripresa delle lezioni.