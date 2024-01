Ultimi giorni di apertura per il Presepe storico di Cavallermaggiore, nell’oratorio di San Michele

Ultimi tre giorni di apertura, per il Presepe storico di Cavallermaggiore allestito nell’oratorio di San Michele, in piazza Vittorio Emanuele II.

Il Presepio sarà ancora aperto domani, sabato 6 gennaio in occasione dell’Epifania, domenica 7 e domenica 14 gennaio con orario dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30, ad ingresso libero.

La grande rappresentazione della Natività ricopre una superficie di 300 metri quadrati ed ha la peculiarità che i visitatori possono camminare dentro diventando loro stessi quasi protagonisti, attraversando le varie scenografie che raccontano la nascita di Gesù.

La rappresentazione viene allestita ogni anno dagli ‘Amici del presepe di Cavallermaggiore’.

La 46esima edizione ha visto. dalla sua apertura di venerdì 8 dicembre ad oggi, più di 14mila visitatori.

I periodo in cui è stato maggiormente visitato è stato nelle giornate di Santo Stefano e in questi primi giorni dell’anno in cui si è registrata una media di 800 presenze al giornaliere.

“Tra le novità di questa edizione – spiega Marco Leone degli Amici del Presepe – abbiamo realizzato due coppie di ballerini che si muovono a ritmo di musica, una nuova cascata e il fumo dei comignoli delle casette”.

Le statue sono tutte vestite in stoffa e tante sono con movimenti meccanici.

Le più antiche risalgono al ’70, seguono poi quelle ottocentesche fino alle più recenti ai primi del ‘900.

Le statue più imponenti, sono alte circa 50 centimetri e si trovano nel mercato, nella grotta con la Natività e i Re Magi, risalgono al 1700 e presentano l'eccezionale caratteristica degli occhi in vetro, scolpite con maestria e precisione nel legno.

Un altro insieme di statuette di dimensioni medie, circa 30 cm, risalenti al 1800, anch'esse intagliate nel legno con una lavorazione più rustica. Dotate di articolazioni snodabili, si sono adattate facilmente alla meccanizzazione, rivivendo nei loro vari ruoli le antiche professioni piemontesi del primo Novecento.

Infine, un terzo gruppo di statue di origine provenzale, datate al 1900, realizzate in terracotta e stoffa, contribuiscono al presepio donando profondità prospettica e arricchendo l'atmosfera complessiva.

Il presepe viene smontato e rimontato ogni anno, mentre nell’oratorio si mantiene solo la struttura portante di base.

“Dopo l’ultima apertura di domenica 14 gennaio – afferma Leone – inizieremo a smontarlo poco alla volta solitamente impieghiamo quattro mesi: da metà gennaio a metà aprile. Riprendiamo a rimontarlo a settembre per poterlo riaprire, come di consueto all’8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata”.

Coloro che si recano a Cavallermaggiore a visitare il Presepe storico in questi ultimi giorni di apertura potranno vedere, partendo da piazza Vittorio Emanuele recandosi in via Roma, più di 100 Presepi, allestiti nelle nicchie sotto i portici messe a disposizione della Pro Loco di Cavallermaggiore, realizzati da famiglie, singole persone e associazioni.

Nella chiesa di San Sebastiano, il collezionista Michele Sola propone i suoi oltre duecento ‘Presepi dal mondo’.

Ingressi liberi.