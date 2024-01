Calcio a 5 indoor: via al 23esimo torneo "Città di Cuneo"

Definito il tabellone delle squadre finaliste del 23° Torneo di Natale Città di Cuneo, organizzato dal Comitato Lega Calcio ACSI Cuneo. Nella giornata di venerdì 5 gennaio 2024 la categoria PULCINI 2014 conclude già la manifestazione con le finalissime. Alle ore 18,00 saranno le squadre del Cuneo Olmo (squadra bianca) e del Caraglio a sfidarsi per il podio del 3° e 4° posto, mentre per la prima posizione si sfideranno il Cuneo Olmo (squadra rossa) e il Pedona (squadra bianca) alle ore 18,40. Al termine di questa partita si procederà subito con le premiazioni delle squadre e dei premi individuali.



La giornata di venerdì 5 gennaio sarà inoltre giornata di semifinali nelle categorie Esordienti 2012, Esordienti 2011, Primi Calci 2016 e Piccoli Amici 2017.



Intanto nella giornata di oggi le semifinali della categoria Pulcini 2013 hanno visto il Pedona (squadra bianca) prevalere per 4-2 sulla Vallemaira e l’Azzurra sul Pedona (squadra blu) dopo una partita decisa ai calci di rigore.



Nella categoria Primi Calci 2015 il derby semifinale delle squadre del Cuneo Olmo se lo è aggiudicato la squadra bianca per 4-1 che affronterà in finale il Pedona (squadra bianca) che a sua volta ha superato la squadra del M.D.G. dopo una partita tiratissima decisa ai calci di rigore.



Il programma delle premiazioni, come accennato prevede per il giorno 5 gennaio la consegna dei riconoscimenti nella categoria Pulcini 2014, mentre nelle categorie PICCOLI AMICI 2017 – PRIMI CALCI 2016 – PRIMI CALCI 2015 – PULCINI 2013 – ESODIENTI 2012 – ESORDIENTI 2011 si procederà Sabato 6 gennaio 2024 al termine delle partite del mattino a consegnare i premi per il 3°/4° posto, per concludere in bellezza con le premiazioni delle squadre dal 1° al 2° posto e dei premi individuali che si svolgeranno alle ore 18.