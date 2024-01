"Un incendio importante" lo definiscono i vigili del fuoco che verso le 9.15 di questa mattina sono intervenuti per spegnere un rogo divampato in una casa a due piani, in piazzo Vittorio Veneto a Mango.

A spegnere le fiamme, che avevano raggiunto il tetto, diverse squadre provenienti da Alba, Bra e Sommariva Bosco. L'intervento è finito poco dopo le 14. Non ci sono stati feriti, l'edificio era stato già evacuato.