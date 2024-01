Per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita fuori strada a Fossano, in frazione Maddalene.

L'incidente si è verificato intorno alle 13 di oggi, venerdì 5 gennaio.

Si segnala un ferito, non in gravi condizioni.



Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca, la polizia locale e i carabinieri.