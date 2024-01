Due persone sono rimaste ferite in modo lieve nell’uscita di strada dell’auto sulla quale viaggiavano avvenuta ieri sera intorno alle 20,30 sulla Strada Statale 28 nei pressi di Bagnasco, nella zona delle cave in direzione Ceva.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti uomini dell’Anas per il ripristino di un guardail divelto durante l’incidente, carabinieri e due squadre dei Vigili del Fuoco giunte da Mondovì e Ceva per la messa in sicurezza del mezzo e del tratto di strada interessato.