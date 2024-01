Perseguitò l’ex compagna dopo la separazione: minacce con un coltello per farsi dare il telefonino

E’ un reato da "codice rosso" quello per il quale il sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Asti, dottoressa Lorena Ghibaudo, ha chiesto il rinvio a giudizio di un uomo classe 1998 residente in un comune dell’Alta Langa, indagato per atti persecutori in ragione delle azioni che lo stesso avrebbe messo in atto nei confronti della compagna, anche lei residente in un centro delle Langhe, classe 1988, dopo la separazione intercorsa tra i due.

In particolare, secondo gli inquirenti l’uomo, che ora è difeso dall’avvocato Massimiliano Esposto del foro di Asti, avrebbe tormentato l'ex compagna con continui messaggi, di tenore anche minaccioso, e sarebbe arrivato addirittura a minacciarla con un coltello per intimarle di consegnargli il cellulare, con l’intento di accedere al dispositivo e controllarvi i contenuti.

In altre occasioni l’avrebbe poi seguita in automobile, le avrebbe forato un pneumatico, si sarebbe introdotto nel cortile dell’abitazione della donna, provocando in lei uno stato d’ansia tale da costringerla a modificare radicalmente le proprie abitudini.

In quei pochi mesi nei quali si concentrano i fatti ora oggetto d’indagine, dal maggio 2022 all’agosto dello stesso anno, le azioni dell’uomo si fecero così insistenti e preoccupanti da convincere l’ex compagna a installare presso la propria abitazione un impianto di video sorveglianza.

Non sentendosi più sicura nel rientrare da sola a casa, la parte offesa, ora rappresentata nel procedimento dall’avvocato albese Roberto Ponzio, prese a farsi accompagnare da parenti e amici, e a dormire ricorrentemente fuori casa, arrivando persino a decidere di trasferirsi all’estero e a praticare in concreto tale radicale proposito.

La consistenza, nei fatti oggetto di indagine, degli estremi per mandare l’uomo a processo verranno valutati nel corso dell’udienza preliminare in programma martedì 9 gennaio davanti davanti al Gup Beatrice Bonisoli. Nei confronti dell’uomo non sono state finora adottate misure cautelari quali il divieto di avvicinamento o coercitive della libertà personale.