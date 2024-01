Ad Alba l'esposizione felina "International Cat Show"

Ad Alba un evento imperdibile per gli amanti dei gatti e non solo, l'esposizione felina punta i riflettori sull’animale domestico più amato dagli italiani: il gatto.

La manifestazione è organizzata da AFeF Associazioni Feline Federate con il patrocinio del Comune di Alba, in questa kermesse di due giorni il pubblico potrà ammirare i più bei gatti di ogni età e razza, campioni internazionali e mondiali provenienti dalla nostra nazione e dall'estero.

Varcando i confini dell'universo felino ed entrando in fiera sarà possibile un incontro a tu per tu con esemplari di gatti di numerose razze originarie di tutti i Paesi del Mondo: come il mitico Persiano, il gatto dei re; il British, un vero gentlecat; il Ragdoll, gatto attira coccole; i rari gatti nudi come lo Sphynx; i dolci e selvaggi Bengal dal look strepitoso; gli Scottish e Higland Fold dalle simpatiche orecchie piegate in avanti, definiti i panda felini; i gatti di taglia grande come il Maine Coon gigante americano, il Norvegese delle Foreste vichingo a pelo semilungo, il Siberiano dalle gelide foreste, e tanti altri….

I giudici internazionali valuteranno nel week end oltre 200 gatti, tra i più belli del mondo, per scegliere tra loro i migliori. I gatti eletti otterranno la “nomination” ossia il passaporto per salire sul palco e partecipare al clou della manifestazione, il “Best in Show”, da dove uscirà la star: “Il Best Generale” gatto più bello dell'esposizione.

Oltre al best si svolgeranno le speciali “King Alba” e “Queen Alba”, che metteranno a confronto tra loro i maschi più belli e le femmine più eleganti per eleggere la coppia felina reale della Città di Alba.

In expo al sabato 13 diverse premiazioni tra cui i vincitori dei Campionati AFeF, domenica 14 si svolgerà una “Speciale Point” che vedrà schierati gli esemplari felini con le punte del corpo colorate: muso, orecchie, zampe, coda.

Infine si svolgeranno i ‘Ring’ nei quali i gatti di tutte le razze, suddivisi per età, saranno giudicati da un Giudice che illustrerà al pubblico le caratteristiche tecniche delle razze e le peculiarità di ogni singolo gatto.

L'esposizione felina di Alba sarà un momento per trasmettere l'amore ed il rispetto per i gatti, ma anche un'occasione di sensibilizzazione verso gli animali. I visitatori potranno carpire agli allevatori consigli e segreti per vivere felici con i felini, potranno conoscere le caratteristiche delle razze, presso gli stand potranno trovare mangimi, prodotti e gadgets sul mondo dei mici, un mix di divertimento e opportunità di sfiziosi acquist

L’ingresso, dalle ore 10.30 alle ore 18.30 di entrambi i giorni, è al costo di 8 € per gli adulti - 6 € ridotto dai 6 ai 12 anni, over 65, disabili e militari in divisa - gratuito per bambini fino ai 6 anni