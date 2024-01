Domani sera al palasport di Cuneo i Nomadi in concerto: informazioni per gli spettatori

Domani, 6 gennaio, alle ore 21.15 al Palazzetto dello sport di Cuneo il concerto dei Nomadi

Per garantire un'esperienza sicura e piacevole per tutti, l'organizzazione prega di prestare attenzione alle seguenti informazioni importanti:

Prevendita online: la prevendita rimarrà attiva fino alle ore 21 del giorno dell'evento.

Orario di Apertura della biglietteria e dei cancelli: la biglietteria e i cancelli apriranno alle ore 18 di Sabato 6 Gennaio. Sarà possibile acquistare i biglietti fino al raggiungimento della capienza massima prevista.

Gli organizzatori invitano ad arrivare in anticipo per evitare code e godere appieno dell'evento. Inizio dello spettacolo: previsto alle ore 21.15.

Oggetti Vietati: Per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, è vietato portare oggetti contundenti, stick per selfie, bottigliette d'acqua e cibo. Sarà effettuato un controllo all'ingresso per garantire il rispetto di queste regole. Inoltre, si prega di evitare di portare con sé qualsiasi oggetto che potrebbe creare disagio o interferire con la visione dello spettacolo. All'interno del palazzetto è assolutamente vietato fumare.

Servizio Bar: Sarà disponibile un bar all'interno del palazzetto dove potrete acquistare snack, focacce, panini e bevande.

Personale Interno: Lo staff organizzativo ha appositamente selezionato e formato un team di personale presente all'interno del palazzetto per fornire assistenza e informazioni. Non esitate dunque a rivolgervi a loro per qualsiasi domanda o necessità.

Si ricorda al pubblico che i posti non sono assegnati, quindi si prega di rispettare le indicazioni del personale per una corretta disposizione durante l'evento.

"Siamo entusiasti di condividere questo momento speciale con tutti voi e vi ringraziamo per la vostra collaborazione nel rispettare queste regole per garantire una serata indimenticabile", chiude Bellerofonte, organizzatrice dell'importante evento.