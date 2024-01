Tra festa e tradizione: torna per i suoi 100 anni il Carnevale di Dronero

Ha più di 100 anni il Carnevale di Dronero, ricorrenza da sempre molto sentita e partecipata. Festa tradizionale con carri allegorici e gruppi mascherati provenienti dalla Provincia di Cuneo e non solo, anche quest’anno vedrà aprire la sfilata da Dragon e Dragonetta, le due maschere simbolo che rievocano le origini della città. Attesissimo è anche Giuanin Pajalunga, che come ogni anno scenderà dal Paradiso portando allegria a grandi e piccini.



La sfilata di Carnevale sarà domenica 28 gennaio. Per chiunque volesse fare i gruppi mascherati come lo scorso anno, può rivolgersi alla Pro Loco, scrivendo a prolocodronero@gmail.com.



“Siete pronti ad una bellissima festa tutti insieme? Il Carnevale di Dronero sta per tornare: vi aspettiamo numerosissimi!”



Per i dettagli sulle serate organizzate seguiranno prossimamente tutti gli aggiornamenti.