Martinetti (M5S): “Non siamo poltronari, semplicemente chiediamo coerenza al Pd anche sui territori”

All’indomani dell’atteso incontro tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, svoltosi ieri pomeriggio a Torino presso la Fondazione Amendola, abbiamo interpellato Ivano Martinetti, albese, unico consigliere regionale pentastellato eletto nel Cuneese e coordinatore del partito in provincia di Cuneo.



Martinetti, che impressione ha ricavato dopo l’incontro di ieri?

“I temi sul tavolo sono molti e ieri sono stati appena sfiorati. Ci rivedremo il 17 gennaio per cominciare ad entrare nel dettaglio e perfezionare tanti ragionamenti che richiedono ulteriori riflessioni”.



Cosa avete chiesto al Partito Democratico?

“Non siamo andati all’incontro per chiedere posti né poltrone, ma per capire se esistono le condizioni per avviare un percorso comune”.



Lei, in particolare, ha sollevato il “caso Robaldo”. Vuole spiegarci?

“Premesso che considero Robaldo un amministratore capace e ho stima nei suoi confronti, devo però rilevare che se il matrimonio tra noi e il Pd s’ha da fare devono esserci coerenza e linearità nelle scelte politiche anche sui territori. Il caso riguarda Cuneo, ma anche Torino, Alessandria e molte altre realtà”.



In tutto questo che c’entra il presidente della Provincia Luca Robaldo?

“Robaldo governa la Provincia insieme al Pd e oggi è uno di coloro che lavorano alla formazione della lista del presidente Cirio, di cui, nel recente passato, è stato responsabile di segreteria. Sia lui che il Pd dovrebbero fare chiarezza su questo tema che, ripeto, è politico e non ha nulla di personale”.



(Ivano Martinetti)



Quindi ce l’avete col Pd più che con Robaldo. È così?

“Diciamola diversamente: vogliamo smentire la narrazione che ci descrive come matti e poltronari. E poi non c’è solo il caso Robaldo. Ricordo anche la vicenda delle ultime amministrative di Cuneo quando dal Pd nessuno alzò il telefono per chiedere un confronto col nostro Movimento. La partita il Pd la giocò esclusivamente con il “Centro per Cuneo” da cui ottenne il via libera per Patrizia Manassero”.



Martinetti, veniamo al dunque. Lei vedrebbe di buon occhio la candidatura a presidente della deputata Chiara Gribaudo da contrapporre a Cirio?

“I nomi ci interessano poco. Contano il programma e l’idea di Piemonte che vogliamo costruire. E se vogliamo farlo insieme al Pd dovremmo pur avere il diritto di sapere cosa questa forza politica vuole fare sul territorio”.



Insieme alle regionali ci sono anche le amministrative che nel Cuneese riguardano Alba, la sua città, oltre a Bra, Fossano e Saluzzo. Potrebbe esserci qualche contropartita che il vostro Movimento chiede per queste città?

“Lei non ha afferrato. Le elezioni comunali sono tutt’altra partita. Lo ripeto: noi vogliamo capire se ci sono le premesse per dar vita ad un progetto che sia coerente in tutto il Piemonte, non solo per ciò che riguarda la Regione”.



Mi sembra che il percorso sia ancora molto in salita.

“É curioso che adesso i democratici riscoprano, all’improvviso, un interesse per il Movimento 5 Stelle, quando fino a ieri non ci hanno mai considerati”.



Mi sembra di intuire che le sue affermazioni tradiscano poco ottimismo. È così?

“Non chiediamo altro che coerenza. Vedremo il 17 gennaio se e come proseguirà il confronto”.