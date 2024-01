Sci di fondo: a Davos Martino Carollo chiude 52° nell'inseguimento

Bella gara, molto tirata, la 20 km inseguimento a tecnica classica di Davos, che seguiva la sprint nella quale Federico Pellegrino era riuscito a trovare il primo podio stagionale.

Sulla neve fresca della località svizzera sono tornati a dominare i norvegesi ma hanno dovuto spingere a fondo sull’acceleratore per sganciarsi dai pretendenti di Svizzera, Francia, Germania, Canada e Italia.

La vittoria è andata a Harald Amundsen, che conferma la prima posizione anche nella classifica del Tour, con il tempo di 57’57″7, davanti ai compagni di squadra Hennik Donnestad, staccato di mezzo secondo, e Martin Nyenget, a 34″6.Per un soffio è quarto il francese Hugo Lapalus, ad un solo decimo dal podio, che precede per un secondo il tedesco Friedrich Moch.

Ancora un’ottima gara per Federico Pellegrino, che tiene a lungo il treno dei migliori, per poi alzare le mani sul forcing di Amundsen nel finale, e chiudere comunque al decimo posto, che vale al valdostano, l’ottavo posto complessivo nel Tour a 2″22 da Amundsen.19/o posto, in grande risalita, per Giandomenico Salvadori, che recupera trenta posizioni nella gara odierna e chiude con un ritardo di 1’41″4. Altrettanto bene fa Dietmar Noeckler, dal 63/o posto al 23/o finale, con 2’01″0 di svantaggio dal leader.

Paolo Ventura è 36/o, Elia Barp 40/o, Simone Daprà 42/o, Martino Carollo 52/o.

Ora la carovana del Tour de Ski si trasferisce in Val di Fiemme per le ultime due tappe: la 15 km mass start in classico, di sabato, e la Final Climb, con salita al Cermis di domenica 7 gennaio, che come di consueto, chiuderà il Tour.