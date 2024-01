VOLLEY Serie A3: per la Befana a Savigliano arriva la capolista Mantova

Si aprirà con il “botto” il 2024 del Monge-Gerbaudo Savigliano, atteso nel giro di poche ore da due gare dall’alto tasso tecnico ed emozionale. A dare il via alle danze, prima della trasferta valida per i quarti di finale di Coppa Italia in programma mercoledì 10 gennaio, sarà, infatti, l’incrocio casalingo al PalaSanGiorgio contro Mantova, capolista del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca. L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania.

L’avversario. Con 35 punti raccolti nelle prime 12 partite, il Gabbiano Mantova è stato di gran lunga la miglior squadra del girone d’andata, tanto da avere accumulato già 5 punti di vantaggio su San Donà, primo inseguitore in classifica, che ha per di più giocato una gara in più dei mantovani. Il dato più impressionante dei lombardi si legge alla voce “sconfitte”, la cui casella recita ancora “zero”. Già, in 12 partite i biancoblu hanno sempre vinto, regolando quindi ognuna delle avversarie dirette e lasciando un solo punto per strada, quello “perso” nel match vinto al tie-break contro Motta di Livenza. Prima del turno di riposo, i ragazzi di coach Serafini avevano liquidato in tre set anche la Geetit Bologna nella partita di Santo Stefano, palesando un’evidente superiorità. I lombardi sono ad oggi la squadra con il maggior numero di punti, battute vincenti e muri vincenti per set e i secondi per attacchi vincenti e ricezioni perfette per set nell’intera categoria, considerando sia il Girone Bianco che il Blu. Insomma, quando a parlare sono i numeri.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Le cinque vittorie consecutive hanno portato in dote grande entusiasmo al Monge-Gerbaudo Savigliano, oltre al podio in classifica e alla qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia. La fiducia, quindi, non manca, come sottolinea capitan Francesco “Ciccio” Dutto: “Arriviamo a questo big-match bene dal punto di vista mentale e carichi per il traguardo raggiunto con la Coppa Italia. La testa, però, ora sarà esclusivamente alla partita contro la capolista. Queste sono le sfide che uno ama disputare, perché sono una buona occasione per mettersi alla prova e capire a che punto si è arrivati. Abbiamo qualche acciacco, ma daremo tutto. Conteranno l’atteggiamento giusto da parte nostra e la carica del pubblico, che in partite di questo tipo può fare la differenza”.

I precedenti. Essendo Mantova una neopromossa, c’è un unico precedente fin qui tra le due squadre, ed è relativo alla sfida d’andata. Ad imporsi, furono proprio i ragazzi di coach Serafini, vittoriosi nella loro prima storica apparizione in Serie A3 Credem Banca. Finì 3-1, ma al termine di una battaglia sportiva, ben riassunta dal parziale raggiunto nel quarto e decisivo set: 32-30.

I biglietti. Fino alle ore 19.30 di sabato 6 gennaio è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Gabbiano Top Team Mantova sulla piattaforma Liveticket.it. in alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore.

Un biglietto fortunato. Tra le novità per la stagione 2023/24, il Volley Savigliano lancia quella dell’estrazione del biglietto omaggio. Al termine di ogni gara casalinga, infatti, verrà estratto il numero di uno dei posti a sedere e il fortunato possessore di quel numero otterrà così l’ingresso gratuito per la successiva gara al PalaSanGiorgio. Insomma, un’occasione in più per non mancare!