Volley, serie A1: le gatte biancorosse di Cuneo in trasferta contro la capolista Conegliano

Nella prima gara del nuovo anno Cuneo farà visita alla capolista Conegliano. L’incontro è valevole per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1 Tigotà ed è il programma il 7 gennaio alle ore 17 al Palaverde di Villorba, ex storica casa della Benetton e della Sisley Treviso.



Cornice affascinante per le Gatte biancorosse allenate da coach Bellano che sono reduci dal coinvolgente successo per 3-2 nel derby casalingo con Pinerolo del 26 dicembre scorso. MVP della partita è stata la schiacciatrice statunitense Madison Kubik che ha traghettato le compagne di squadra al successo ottenuto al tie break. Una vittoria che ha sicuramente ridato morale alle biancorosse oltre che punti in classifica facendole stazionare all’undicesimo posto.



Una lotta che si fa serrata, perché il raggruppamento è ancora molto compatto e coinvolge diverse squadre per quanto riguarda la corsa ai quartieri medi della classifica. Le venete sono un vero e proprio rullo compressore ed hanno raggiunto la vetta grazie ai 14 successi ottenuti in altrettante gare disputate in campionato, praticamente un ‘en plein’. Nell’ultima di campionato le pantere hanno liquidato con un perentorio 0-3 le avversarie dell’Itas Trentino.



Sarà una sfida nella sfida fra le sorelle Haak: Anna, la più esperta, gioca a Cuneo mentre Isabelle, la più giovane, veste e difende i colori di Conegliano.



Nel girone d’andata la gara si è chiusa con un secco 0-3 per le venete che si sono imposte sulle piemontesi al Palazzetto dello Sport di Cuneo. Nel complesso, nel corso della stagione, Cuneo ha giocato un totale di 58 set vincendone 23 e perdendone 35. A fronte dei 48 set disputati da Conegliano dei quali se ne è aggiudicati ben 42 e persi soltanto 6.



Un dato importante che fa risaltare all’occhio come per le biancorosse allenate da Massimo Bellano non sarà un pomeriggio particolarmente semplice. Occorrerà disputare una gara sugli scudi per non venire schiacciate da Conegliano. In una squadra ricca di stelle, spicca la presenza della centrale Federica Squarcini, a Cuneo nel 2021/22. Tra le gatte invece Terry Enweonwu ha vestito la maglia delle venete nel 2019/20.