Caso Epstein, pubblicati nuovi documenti: tra le carte torna il nome di Clinton

(Adnkronos) - E' stata pubblicata una nuova tranche di carte giudiziarie relative a Jeffrey Epstein. Si tratta, riporta la Cnn, di 19 documenti, circa 300 pagine, dopo le centinaia diffuse ieri. Fanno parte di una causa civile per diffamazione intentata nel 2015 da Virginia Roberts Giuffre, che ha accusato il finanziere americano e Ghislaine Maxwell.

In questa nuova tranche di documenti torna il nome dell'ex presidente Bill Clinton che - riferisce il New York Post - avrebbe "fatto irruzione nella redazione di Vanity Fair e minacciato i membri dello staff" affinché non pubblicassero storie sulle accuse di traffico sessuale che riguardavano Jeffrey Epstein. I documenti contengono anche una deposizione di un agente di polizia che ha indagato su come Epstein reclutasse ragazze per "eseguire massaggi" a casa sua.

Epstein era stato arrestato negli Stati Uniti nel luglio del 2019 con accuse di traffico di minori a scopo di sfruttamento sessuale. Si è tolto la vita in carcere nell'agosto di quello stesso anno.