E’ morto Giulio Santagata, fu tra i fondatori dell’Ulivo

ROMA (ITALPRESS) - E' morto all'età di 74 anni a Modena l'ex parlamentare e ministro Giulio Santagata. Tra i fondatori dell'Ulivo, è stato uno dei più stretti collaboratori di Romano Prodi. Nel 2006 è stato ministro per l'attuazione del Programma di governo."La scomparsa di Giulio Santagata è un grande dolore. Piango la perdita di un amico carissimo al quale ero legato da sentimenti di affetto profondo. Per anni Giulio ed io abbiamo condiviso non solo tanta parte della vita privata, ma anche battaglie politiche, successi e sconfitte - afferma Prodi in una nota -. Mi è impossibile sintetizzare oggi i tanti ricordi di una storia che ci ha visto fianco a fianco. Mi mancherà la sua vivace intelligenza, la schiettezza dei suoi consigli e la sua capacità di trovare il risvolto ironico nelle cose della vita e della politica. Il mio pensiero e il mio abbraccio più grande a Lalla, ai figli Eugenio e Pippi, alla sua famiglia".- Foto: Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).