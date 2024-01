Giallo via Poma, legale: "Mario Vanacore sconcertato, valuteremo iniziative a sua tutela"

(Adnkronos) - "Ho sentito Mario Vanacore ed è molto sconcertato. Sconcertato anche di essere dopo 33 anni ancora al centro dell'attenzione". Così all'Adnkronos l'avvocato Claudio Strata, legale di Mario Vanacore, dopo le notizie pubblicate relative a un'informativa dell'ottobre scorso sulla morte di Simonetta Cesaroni, uccisa con 29 coltellate nell'agosto del 1990 in via Poma. "In primavera avevamo fatto una denuncia-querela a Milano per chiedere di mettere fine alle illazioni sul suo conto. Attendiamo gli sviluppi delle indagini e poi valuteremo le iniziative a sua tutela".

Il mese scorso la procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta, avviata dopo l'esposto presentato dai familiari di Simonetta, in cui si procedeva per omicidio volontario e rimasta contro ignoti. Al termine delle indagini svolte dai magistrati capitolini è stata sollecitata al gip l’archiviazione non sono essendo emersi nuovi elementi utili.