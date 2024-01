Psg vuole brasiliano Bruno Guimaraes, clausola da 115 milioni

(Adnkronos) - Luis Enrique e il Psg hanno individuato nel brasiliano Bruno Guimarães il rinforzo per gennaio a centrocampo. Il giocatore del Newcastle ha impressionato il tecnico dei parigini nella doppia sfida di Champions. In mezzo al campo Luis Enrique ha necessità di un giocatore duttile avendo in organico solo l'uruguaiano Manuel Ugarte come perno. Per questo motivo, come affermato da Espn Brasile, il Psg avrebbe immediatamente avviato i sondaggi per il 26enne centrocampista brasiliano su ordine dell'allenatore asturiano.

E' l'obiettivo numero uno, dopo aver ufficializzato l'arrivo del giovane difensore centrale brasiliano Lucas Beraldo e quello ufficioso (confermato dallo stesso presidente del Corinthians, suo club d'origine) del centrocampista difensivo Gabriel Moscardo. Per quanto riguarda Guimaraes però ci sarebbero 'due ostacoli' sulla strada della squadra parigina. Il primo è la clausola da 100 milioni di sterline (circa 115 milioni di euro) inserita dai Magpies. Il secondo è la rivalità dei club di Arabia Saudita e Qatar sul giocatore.

Il Psg comunque pagando la clausola non avrebbe sorprese, nel caso ci fosse il gradimento del centrocampista della nazionale del Brasile e di nazionalità spagnola, arrivato al Newcastle dall'Olympique Lione il 30 gennaio 2022 in cambio di 42 milioni di euro. Da allora, insieme a Pope, Trippier, Isak e Joelinton, è diventato un tassello fondamentale della squadra guidata da Eddie Howe e uno dei centrocampisti di punta della scena europea. In 85 partite ha segnato undici gol e distribuito nove assist.