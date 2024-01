A Mondovì doppio appuntamento con gli Alpini

Sabato 20 gennaio alle ore 21,00 al teatro Baretti di Mondovì tornano a grande richiesta gli Alpini e il loro mito con la Compagnia ”CanzonEteatro”.

Lo spettacolo è la riproposizione, con alcune modifiche testuali e musicali, di “Bello far l’Alpino, ma scomodo”, andato in scena per la prima volta nel 2017, e recentemente ripresentato ad Aosta nel mese di ottobre dello scorso anno in occasione del Raduno degli Alpini del Piemonte, Liguria Val D’Aosta e Francia.

Un insieme di letture e canzoni che trae ispirazione, parafrasandone il titolo, dal libro “La guerra è bella, ma scomoda” dello scrittore Paolo Monelli, ufficiale degli Alpini durante la prima guerra mondiale, oltre ad alcuni quadri, tra cui il toccante monologo della mamma dell’alpino René, ricavati da altra fonte.

Monelli descrive la guerra vista “dal basso”, senza finzioni né retorica, ma con ironia e disincanto, una guerra fatta di eroismo e debolezze, di coraggio e di paura, da parte di giovani andati al fronte a combattere e a cercare di salvare la “ghirba”.

Alpini che sanno sorridere, combattere, soffrire, ma anche trovare conforto e rinnovare energie, fuor di trincea, affidandosi alle cure consolatorie di morose di passo e cantine...

Un armonico intreccio di rimandi e rievocazioni, fra musica e parola, quello rappresentato da Canzoneteatro, che “celebra gli alpini e il loro mito ma insieme ne sorride”, in novanta minuti di coinvolgente narrazione.

In scena gli attori Ada Prucca, Gian Carlo Bovetti, Mario Rossetti, con i musicisti Alberto Bovetti, Gianni Cellario, Attilio Ferrua, Corrado Leone, Mario Manfredi, Gianfranco Re.

Considerato la capienza del Teatro e le normative in materia di sicurezza l’ingresso avverrà previa prenotazione : Armando Camperi 335 6959159 oppure presso sede A.N.A. Mondovì via Beccaria 13 (martedì -sabato mattina o giovedì sera)

Sempre nel pomeriggio di sabato 20 gennaio, alle 16,45, presso la sala comunale “Scimè” in Mondovì Corso Statuto (vicino al Comune) il colonnello degli Alpini Bepi Magrin terrà una conferenza sulla Guerra Bianca e sull’alpinismo militare in collaborazione con la Sezione ANA di Mondovì, la Sezione del Club Alpino di Mondovì e l’associazione culturale “Gli Spigolatori” di Mondovì.

La popolazione è invitata a partecipare.