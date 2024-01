"Respect": ecco il primo singolo della 22enne Veronica Gavotto [VIDEO]

Giovane, energica e appassionata. Potrebbe essere questo l'identikit in tre parole di Veronica Gavotto, giovane 22enne di Roccaforte Mondovì che, nelle scorse settimane ha presentato il suo singolo "Respect", ora disponibile sulle principali piattaforme musicali.

Una passione, quella per il canto, che accompagna Veronica fin da quando era bambina, come lei stessa ci racconta.

"La mia passione per la musica - spiega - risale a quando ero piccolissima e i miei genitori a Natale mi regalarono un karaoke attaccato a una vecchia televisione quadrata. Passavo giornate intere a cantare vecchi successi italiani e internazionali con un microfono giallo vintage di mio padre. Alle recite dell’asilo ero sempre quella che cantava più forte e si schierava in prima fila durante il canto finale. Ho continuato a cantare per anni nella mia cameretta con il mio piccolo impianto fino a quando, a 13 anni, ho cominciato a prendere lezioni da un’insegnante privata. Si può dire che canti praticamente da sempre. Il canto infatti è sempre stato per me una sorta di esigenza inconscia, una sete che cresceva con me, e più crescevo più sentivo che non potevo farne a meno. A 12 anni, poi, il canto è diventato una vera e propria valvola di sfogo per combattere ansia e depressione. Cantare significava dare sfogo a una sensibilità ingombrante, sentivo che potevo canalizzare le emozioni negative in qualcosa che fosse profondamente mio, qualcosa che trasformava il dolore in bellezza. Cantare per me significa tuttora prendere le lacerazioni più profonde e, invece che nasconderle, dipingerle di bellezza evidenziando i punti in cui un animo è andato in frantumi come segno di qualcosa che non può più essere quello che era prima, ma che può solo diventare qualcosa di nuovo e diverso, bello proprio perché ha subito il travaglio della crescita, si è rotto, e si è ricomposto come nuova sostanza, imperfetta, ma bella proprio perché umana, fragile e nuova."