La Polizia Locale al lavoro a Sommariva del Bosco: più controlli sul decoro urbano tra gli obiettivi del nuovo anno

Quattro gli agenti in servizio per il Comune di Sommariva del Bosco

Da diciotto anni il commissario Fabrizio Racca giuda il comando di Polizia Municipale che ha sede operativa all’interno del palazzo comunale di Sommariva del Bosco. Lo abbiamo sentito per fare il punto sulle attività che coinvolgono le sue mansioni pubbliche.

È soddisfatto del lavoro svolto dal vostro Comando nel 2023?

L’attività è stata pianificata secondo gli indirizzi forniti dall’Amministrazione comunale e quindi con particolare riguardo all’attività di rilevanza esterna. Il servizio ha posto particolare riguardo alla presenza sul territorio del personale, al fine di realizzare controlli per la sicurezza della circolazione stradale, di eventuali condotte abusive di abbandono rifiuti e sulle modalità di conduzione e detenzione degli animali da affezione. Credo di poter dire che tali attività hanno dato risultati soddisfacenti, riscontrando la collaborazione della popolazione.

La sua squadra da quante persone è composta?

Parliamo di quattro unità: il sottoscritto, due assistenti e un agente.

C’è un buon feeling con il resto della macchina comunale?

Assolutamente. Chiaramente all’interno della struttura comunale c’è una stretta collaborazione tra i vari uffici, indispensabile in un ente di non grandi dimensioni quale è il nostro municipio. Seppur in carenza d’organico, La preziosa collaborazione tra i componenti del Comando ha permesso di svolgere gli incarichi assegnati in modo diligente e puntuale.

Il vostro è un territorio facile da controllare? I residenti collaborano e vi aiutano nei vostri compiti?

Il controllo del territorio è spesso una conseguenza delle ordinarie attività d’istituto e si avvale anche della preziosa collaborazione della locale Stazione Carabinieri. La conformazione del territorio, con la presenza di diverse frazioni lontane anche alcuni chilometri dal concentrico, non aiuta, ma spesso è la stessa popolazione a segnalare necessità d’intervento dimostrando sensibilità e senso civico, fondamentali per un reale ed effettivo presidio.

Quali sono le mansioni che vi hanno impegnato principalmente nei mesi scorsi?

Gli accertamenti anagrafici, la predisposizione della documentazione e la conseguente assistenza alle manifestazioni, i controlli sulla circolazione stradale e sulla sosta dei veicoli.

Per il 2024 ci saranno novità, obiettivi o nuovi compiti che vi vedranno impegnati?

L’Amministrazione comunale ha indicato come obbiettivo principale da perseguire nei primi mesi del 2024 il miglioramento del decoro urbano. Pertanto verrà messa in atto una mirata e puntuale attività con questo fine. Naturalmente l’impegno profuso da parte del personale di Polizia Municipale non mancherà nelle restanti aree di competenza cercando di contemperare le numerose attività amministrative con l’esigenza di presenza sul territorio.