Per le mamme e i papà albesi un corso sulle manovre pediatriche salvavita

Partono ufficialmente i corsi 2024 rivolti alla popolazione, erogati dalla Croce Rossa di Alba e riguardanti le tematiche di primo soccorso, salvavita pediatrico e protezione civile.

Per il prossimo sabato 13 gennaio 2024, dalle 14.30 alle 17.30, la Croce Rossa Italiana di Alba organizza un corso di pronto soccorso pediatrico, rivolto a tutte le mamme, i papà, ma anche ai nonni o a chiunque a desideri acquisire le nozioni di base per il soccorso del bambino in situazione di emergenza.

Il corso si rivolge ai genitori e in generale, a tutte le persone che desiderano acquisire le nozioni di base per il soccorso del bambino in situazione di emergenza.

Lo scopo del corso è quello di istruire genitori e partecipanti, su come salvare la vita ad un bambino che malauguratamente stia rischiando un soffocamento o comunque su come intervenire in sicurezza, in situazioni di rischio che coinvolgono lattanti e bambini.

I corsi di Croce Rossa sulle manovre salvavita pediatriche (MSP) e nanna sicura, sono tenuti da istruttori della Croce Rossa Italiana e si sviluppano attraverso un incontro teorico-pratico, di circa tre ore, in cui i partecipanti potranno acquisire le conoscenze e le capacità necessarie per applicare in sicurezza le principali manovre salvavita in caso di arresto cardio-circolatorio e di ostruzioni da corpo estraneo delle vie aeree nel lattante e nel bambino, nonché le nozioni base per assicurare un sonno sicuro e senza rischi al lattante.

La parte pratica del corso, verrà eseguita in gruppi, attraverso l’utilizzo di appositi manichini.

Nello specifico il corso prevede l’insegnamento di: tecniche di rianimazione cardiopolmonare pediatrica (teoria e pratica), tecniche di disostruzione delle vie aeree di lattanti e bambini e tecniche di sonno sicuro in età pediatrica.

Per la partecipazione, che prevede un’offerta di 10 euro devolute alla Croce Rossa di Alba per sostenere le attività formative, si richiede l’iscrizione obbligatoria attraverso il form google al seguente indirizzo:

https://forms.gle/KyhSnLbrbH842cCC7.

Il corso si svolgerà nella sede di Croce Rossa Italiana di Alba in via Ognissanti, 34.