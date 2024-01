Questa sera a Mondovì le mongolfiere si illuminano a tempo di musica con il "Night glow"

Dopo aver solcato i cieli con i primi due decolli del 34^ Raduno Internazionale dell'Epifania, Mondovì si prepara ad accendere la serata con il "Night Glow", lo spettacolare evento che farà 'ballare' le mongolfiere a ritmo di musica.

Alle 18:30 torna il “Nightglow”, l'incredibile gonfiaggio delle mongolfiere al buio a tempo di musica, con live set a cura di Ballooning Rhapsody e dj Aladyn di Radio Deejay.

LO spettacolo si svolgerà in corso Inghilterra e durerà circa 30 minuti. L'ingresso è libero, seguire le indicazioni per i posteggi e la navetta.

PARCHEGGI, NAVETTE, SOSTA CAMPER

La zona di decollo si trova alle porte della città di Mondovì e sarà collegata al centro città con un servizio di bus-navetta attivato dal Comune di Mondovì, gratuito per gli utenti grazie all’impegno economico del Comune di Mondovì. La navetta viaggerà tra il centro di Mondovì (Piazza della Repubblica, fronte chioschetto comunale) e la zona della manifestazione (fermata nell’intersezione tra corso Milano e corso Firenze, nei pressi dell’area decolli). Fermata intermedia nel piazzale adiacente alla Stazione FS (via Torino/via Fossano).

Sosta gratuita in città dal 5 al 7 gennaio a Mondovì : in tutto il rione di Mondovì Breo “strisce blu” senza pagamento; zona disco: in piazza Ellero estesa a 2 ore nei feriali (illimitata nei festivi); in corso Italia estesa a 1 ora nei feriali (illimitata nei festivi).

Nell’area accanto alla zona di decollo si potrà trovare un punto-ristoro food & drink. Una postazione-speaker annuncerà l’avvio dei decolli e fornirà le informazioni sulle mongolfiere presenti, mentre un grande ledwall proietterà foto e video delle passate edizioni della manifestazione, informazioni tecniche e di sicurezza e live stream dal campo di decollo. I voli potranno includere anche una “competizione” fra le mongolfiere: i piloti dovranno cercare di raggiungere, a bordo dei loro palloni, i bersagli pre-stabiliti dal giudice di gara. Si ricorda che ogni volo sarà preceduto da un briefing tecnico in cui il direttore di manifestazione, in base alla situazione meteo in tempo reale, si esprimerà sulle condizioni di volo.

COME VEDERE LE MONGOLFIERE

Le mongolfiere si alzeranno in volo dal campo di decollo situato in Corso Inghilterra (angolo Corso Milano). Il programma prevede tre giorni di voli: venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024. Due decolli al giorno: al mattino alle ore 8,30 e al pomeriggio alle ore 14.

I decolli saranno soggetti a variazioni e modifiche se il meteo non sarà favorevole, pertanto vi invitiamo caldamente a consultare i canali social dell'Aeroclub Mondovì che fornirà informazioni per ogni volo.

VOLI VINCOLATI PER BAMBINI

Area decolli (Corso Inghilterra), sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio: la mongolfiera istituzionale “Città di Mondovì”, vincolata a terra, farà provare l’emozione del decollo in pallone ai più piccoli.

sabato 6 gennaio dalle ore 15:00 alle ore 17:00* domenica 7 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 12:00* domenica 7 gennaio dalle ore 15:00 alle ore 17:00*

*orari suscettibili a variazioni: i voli vincolati si svolgeranno in ogni caso dopo il decollo delle altre mongolfiere e solo se le condizioni meteo e di sicurezza lo consentiranno.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione Onlus ASSO ed è finalizzata a raccogliere fondi per il progetto “Emozion-ARTI”, volto a promuovere laboratori psico-riabilitativi e di risocializzazione per adolescenti. L’esperienza, soggetta ad un versamento benefico (offerta libera, minimo 5 euro a bambino), potrà essere prenotata direttamente in loco.

Eventi collaterali

Street food e "Mondovirtual - Balloon Flight” (centro città): stand gastronomici nel centro del rione di Mondovì Breo, da venerdì 5 a domenica 7 gennaio; visori virtuali multimediali, installati all’interno di un vero cesto da mongolfiera, consentiranno a tutti di “volare restando a terra” attraverso un filmato a 360 gradi che mostra il volo di una mongolfiera sopra la città (a cura del “Circolo delle Idee”).

Mercatini nel rione storico (piazza Maggiore): “Re Mercante”, suggestivo hand-made market dell’Epifania, sabato 6 e domenica 7 gennaio nel rione storico Mondovì Piazza (a cura dell’Associazione “La Funicolare”).

EVENTI A MONDOVI'

Re mercante – hand made market: sabato 6 e domenica 7 gennaio dalle ore 10 alle ore 18 – Mondovì Piazza

MOSTRE & MUSEI

Tre illustratori, tre libri, tre tratti: tavole originali, bozzetti, storyboard e stampe di Cinzia Ghigliano, Marco Paschetta e Marco Somà. Dal 6 al 11 febbraio, Museo della Ceramica

Utilità e prestigio – Bastoni da passeggio

Antico Palazzo di Città, via Giolitti 1Venerdì, sabato e domenica 15.00/19.00

I grandi maestri del Barocco e Caravaggio: venerdì 5 gennaio: 15.00/19.00; sabato 6 e domenica 7: 10.00/20.00 Per info e biglietti https://www.baroccoecaravaggio.it/

Museo 1° Reggimento Alpini: presso la stazione di valle della Funicolare. Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 gennaio, aperto al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. Per info tel: 366 5353669

Museo della Stampa: visite guidate e laboratori, Piazza d’Armi 2/E

Apertura del museo al pubblico:venerdì 14.00/18.00;sabato e domenica 10.00/19.00

Laboratorio “Tipografi per un giorno”il 6 e il 7 gennaio ore 11.00 e ore 15.00

MONUMENTI Chiesa della Missione, Piazza Maggiore 8 venerdì: 14.00/18.00, sabato: 15.00/18.00, domenica: 10.00/12.00 – 15.00/18.00 Torre Civica del Belvedere, Giardini del Belvedere Venerdì, sabato e domenica 9.00/12.30 e 14.30/17.30

Mondo Virtual - Balloon Flight

Il 5 pomeriggio e il 6 e 7 gennaio sia mattino che pomeriggio (10/12:30 – 15:30/18:30) potrete volare in mongolfiera virtualmente!Mondovirtual-Balloon Flight permette a tutti e tutte di provare il volo salendo su un cesto di mongolfiera e indossando dei visoriIn corso Statuto, zona fontana dei bambini.Progetto a cura del Circolo delle Idee di Mondovì.

Mapping immersivo "Luci a piazza": dal tramonto, proiezioni architetturali e artistiche in Piazza Maggiore

Per ulteriori info sugli eventi a Mondovì visitare: https://vivimondovi.it/natalenellaria/

IL PROGRAMMA

Sabato 6 gennaio

decolli delle mongolfiere, ore 8:30

decolli delle mongolfiere, ore 14:00

voli per bambini su mongolfiera vincolata, ore 15:00-17:00

dj set live, ore 14:30 - 18:00

gonfiaggio serale con musica “Night glow”, ore 18:30

Domenica 7 gennaio

decolli delle mongolfiere, ore 8:30

voli per bambini su mongolfiera vincolata, ore 10:00 - 12:00

decolli delle mongolfiere, ore 14:00

voli per bambini su mongolfiera vincolata ore 15:00-17:00

PER ULTERIORI INFO E AGGIORNAMENTI

Consultare le Faq su https://www.aeroclubmondovi.it/faq/ e i canali ufficiali dell'Aeroclub Mondovì