Villetta a fuoco a Narzole, impegnate squadre dei Vigili del Fuoco da Alba e Bra [VIDEO]

Vigili del Fuoco al lavoro per domare le fiamme

Cinque le squadre dei vigili del fuoco provenienti da Alba e dal distaccamento volontari di Bra impegnate in questi minuti nel tentativo di domare il violento incendio che in serata ha interessato una villetta di via Oreste Benzi a Narzole.

L’allarme è scattato pochi minuti dopo le ore 21 di questa sera, sabato 6 gennaio.

Secondo le prime indicazioni che arrivano dal posto il rogo si sarebbe sviluppato a partire dalla tavernetta della casa, per poi estendersi all’intera abitazione.

I SOCCORSI [VIDEO]

Al momento non risulterebbero fortunatamente feriti, ma ingenti danni all’edificio.