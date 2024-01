Come comprare SPONGE V2

SPONGE V2 è la seconda versione della popolare meme coin SPONGE, famosa per aver ottenuto un grande successo al lancio, avvenuto ad agosto del 2023.

Molti trader si sono fatti sfuggire l’occasione di investire nella meme coin e guadagnare, per questo possono avere una seconda possibilità con SPONGE V2.

Inoltre, SPONGE V2 presenterà funzionalità aggiuntive rispetto alla V1, come ad esempio un gioco di corse P2E che consentirà agli utenti di giocare e guadagnare ricompense in token.

La meme coin vanta una community solida e ampia, formatasi attorno al token originale e che probabilmente continuerà a sostenere anche la seconda versione.

Secondo gli analisti, SPONGE V2 potrebbe fare ancora meglio del token originale, sfruttando anche la fase rialzista di mercato prevista per il 2024.

La meccanica Stake-To-Bridge permetterà agli utenti di comprare SPONGE V1 e metterlo in staking nel pool V2, per trasformarlo nella nuova versione. Il cambio da V1 a V2 è irreversibile, mentre i token V2 avranno un blocco di quattro anni.

Pertanto, gli utenti interessati all’acquisto di SPONGE V2, dovranno prima comprare il token V1 e poi fare staking per trasformarlo in V2. Qui di seguito riportiamo la procedura da seguire.

Scaricare un Crypto Wallet

Prima di tutto, per comprare SPONGE V2 occorre scaricare e installare un wallet digitale compatibile con il Web 3.0. Il sito ufficiale di SPONGE supporta Metamask, Wallet Connect e Best Wallet. Una volta installato il wallet, sarà necessario impostare una password sicura, in modo da poter accedere.

Comprare Ethereum o Tether (USDT)

Il prossimo passo è trasferire Ethereum (ETH) o Tether (USDT) sul proprio wallet. Ethereum e USDT sono le due criptovalute più utilizzate per l’acquisto di asset digitali. Per comprarle, occorre registrarsi su un exchange e pagare con carta di credito, bonifico o altri metodi digitali.

Chi non desidera creare un account su un exchange, può acquistare token SPONGE tramite carta di credito o debito.

Collegare il wallet al sito di SPONGE V2

Per collegare il wallet, basta fare clic su Compra Ora sul sito di SPONGE e in seguito collegare il wallet, selezionando l’opzione Collega Wallet.

Acquistare SPONGE

Una volta collegato il proprio wallet, si dovrà digitare l'importo di ETH o USDT da spendere, oppure il numero di token SPONGE desiderati e confermare la transazione.

Staking di SPONGE

I token SPONGE acquistati verranno messi automaticamente in staking nel pool V2, in modo da generare SPONGE V2. Gli utenti riceveranno un importo di token V2 equivalente a ogni token V1 comprato e messo in staking.

Di conseguenza, più alta sarà la quantità di token SPONGE comprati e messi in stake, maggiore sarà la ricompensa in token V2 al momento del lancio sul mercato.

Tramite la dashboard si potrà monitorare il totale dei token in stake e seguire lo Stake-To-Bridge, in modo da controllare il numero di SPONGE V1 trasformati in SPONGE V2.

I vecchi titolari di SPONGE, avranno fino alle ore 13:00 UTC del 5 gennaio 2024 per fare staking dei loro token e trasformarli in SPONGE V2. In questa data, la dashboard V1 verrà chiusa, quindi sarà possibile seguire i progressi dello staking solo sulla dashboard V2.

Per fare stake dei token V1 nel proprio wallet, occorre recarsi nella sezione Staking V1 del sito ufficiale di SPONGE e fare clic su “Collega Wallet per mettere in stake i tuoi token”. Chi invece ha dei token SPONGE V1 in staking, può ritirarli facendo clic su Ritirare, sempre nella sezione Staking V1.

Ritirare i token SPONGE V2

Una volta temrinato il periodo di staking, gli utenti potranno ritirare i token SPONGE V2 sul sito ufficiale. Il team di sviluppo annuncerà la data per il ritiro sui social media del progetto.

