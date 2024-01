Mostre, la fiera del fumetto, teatro e tanta cultura: il 2024 di Savigliano sarà pieno di sorprese

Sarà un 2024 scoppiettante e ricco di iniziative quello che attende Savigliano nei prossimi mesi.

L’anno della vivace cittadina inizia infatti con la proroga della mostra “Smelling The World”, percorso multisensoriale incentrato su 80 scatti pluripremiati del fotografo Alessandro Gandolfi, allestito a Palazzo Cravetta Muratori e nell’attiguo Palazzo Taffini secondo un progetto condiviso dall’assessorato saviglianese alla Cultura e Múses - Accademia Europea delle Essenze, uno dei maggiori e più esclusivi attrattori della cittadina.

Inaugurata lo scorso settembre, l’esposizione proseguirà infatti fino all’11 febbraio con il suo contorno di laboratori didattici ed atelier per un pubblico di tutte le età. La mostra ha riscosso infatti molto interesse, attirando visitatori anche da province e regioni vicine.

Una partecipazione che ha convinto le istituzioni a protrarne l’apertura, dando nuovi stimoli alle numerose iniziative che l’aristocratico centro cuneese sta pianificando, confidando in un ruolo di maggiore spicco in ambito turistico e culturale. Tanti i punti di interesse, dal centro storico costellato da palazzi nobiliari, al teatro civico dedicato alle Sorelle Milanollo (violiniste molto attive in Francia) fino ad arrivare al museo ferroviario, che vanta un grande potenziale ad ora solo parzialmente noto.

Roberto Giorsino, assessore alla Cultura di Savigliano, guarda con fiducia ai prossimi mesi: “In aprile si terrà la seconda edizione della fiera dedicata al fumetto, primo di una serie di appuntamenti di richiamo culturale e turistico. Ma la città vanta anche una tradizione musicale e un buon programma teatrale di prosa, orgoglio culturale che soddisfa trasversalmente le più disparate esigenze.

Il programma prevede anche altri eventi: “Da segnalare Rosa Sonora, la mostra di chitarre e strumenti a pizzico esposta in alcune sale di Palazzo Cravetta Muratori fino a fine marzo che offre uno spaccato su una tradizione, quella musicale, che prende spunto anche dal ricordo di Toscanini, che a Savigliano trascorreva periodi di vacanza”.

L’assessore alla cultura conclude: “Non abbiamo i numeri di Alba e delle Langhe, ma rappresentiamo una strategica terra di mezzo, facilmente raggiungibile in treno e servita da comode autostrade. Una sosta ideale e non scontata per una visita, una sosta per coloro che desiderano respirare un’accogliente atmosfera culturale ricca di spunti turistici. Senza contare che sta prendendo forma il progetto naturalistico 'Il Sentiero del Maira' che unisce nove comuni della valle allo scopo di sviluppare flussi turistici nella destinazione attraverso una rete sentieristica. L’idea è collegare il percorso del sentiero alle strade di campagna attraverso una geolocalizzazione”.

Premesse ideali per la riscossa di un angolo fra i meno noti della provincia Granda, che secondo un recente studio de Il Sole 24 Ore, è prima in Piemonte per qualità della vita e decima in Italia per indice di felicità.



Per chiudere il periodo delle feste in bellezza, domenica 7 gennaio è in programma “È arrivata la Befana con una calza carica di …” (ore 15.30, 8 euro) laboratorio creativo sulle calza della Befana dedicato a tutta la famiglia in occasione della Giornata Múses FAMILY. Seguiranno, poi, per tutto gennaio, gli atelier del profumiere, un incontro (il 13 gennaio) incentrato sulle fragranze gradite dagli animali di casa.