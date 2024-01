Speciale Epifania di doni per i bambini della pediatria dell'ospedale di Verduno grazie a 'GiocattoliinMovimento'

Quando un giocattolo porta il sorriso. Nel pomeriggio di venerdì 5 gennaio, per la felicità dei bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell'Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, sono stati consegnati molti giochi grazie all'iniziativa #GiocattoliinMovimento del Movimento 5 stelle, promossa sul territorio dal consigliere regionale Ivano Martinetti. Alla consegna dei giochi in scatola, delle bambole, dei palloni, senza dimenticare macchinine e giocattoli educativi, erano presenti il presidente della Fondazione dell'Ospedale Bruno Ceretto, il pediatra Paolo Garbaccio e la coordinatrice infermieristica Antonella Miscali.



"Ringrazio la Fondazione per aver compreso l'importanza di questa iniziativa - ha affermato Martinetti - perché un giocattolo può portare gioia ad un bambino o ad una bambina anche in un reparto di ospedale. Grazie al Gruppo Alpini di Alba, all'associazione Parruzza, al gruppo Borgo Santa Barbara di Alba, ed a tutte le famiglie che hanno donato i giochi. Come ha detto il presidente della Fondazione Bruno Ceretto, è nei piccoli gesti come questo che si costruisce qualcosa di importante per i bambini ed il futuro".