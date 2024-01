Sci alpino femminile, Coppa del mondo: gigante di Kranjska Gora, Bassino ottava a metà gara

Marta Bassino occupa l'ottava posizione al termine della manche d'apertura del gigante di Kranjska Gora, in Slovenia, sesto appuntamento stagionale di Coppa del mondo tra le porte larghe.

Per Marta, in gara con il pettorale 6, tempo di 57.57, a 1.02 dal primo posto, frutto di una prova senza sbavature seppur non particolarmente veloce (in particolare nel primo tratto di pista).

Al comando c'è Petra Vlhova (56.55), con soli due centesimi di vantaggio su Federica Brignone.

Terza Lara Gut-Behrami (+0.15), poi Grenier, Hector, Stjernesund, Shiffrin e Bassino.

Alle 12,30, sulla Podkoren3, via alla seconda manche con diretta televisiva su RaiSport HD ed Eurosport 1 HD.