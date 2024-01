Sci di fondo, FESA Cup: Davide Ghio secondo nella sprint a skating di Oberwiesenthal

La FESA Cup riparte come meglio non potrebbe per i colori piemotesi e continua a far sperare nel movimento dello sci di fondo dopo le straordinerie imprese di Martino Carollo al Tour de Ski; a Oberwiesenthal, in Germania, arriva un bellissimo podio nella Sprint a skating: brilla infatti il cuneese Davide Ghio tra gli Under 20: il portacolori delle Fiamme Gialle arriva secondo arrendendosi al solo Isai Näff, dominatore di giornata sin dalle qualificazioni.

Ghio aveva chiuso al 17esimo posto le qualificazioni, prima di passare da secondo in semifinale e da lucky loser in finale, dove precede Alder, Tuz, Bauer e Steiger.

Si ferma alle qualificazioni Gabriele Rigaudo (Fiamme Oro) che chiude al 41° posto.

Tra i senior, vittoria di Alessandro Chiocchetti che batte in volata Simone Mocellini Reduce dalle prime tappe del Tour de Ski, Chiocchetti si dimostra subito in grande forma, vincendo le qualificazioni davanti a Ilan Pittier, Jaume Pueyo e allo stesso Mocellini. Poi il finanziere della Val di Fassa vince la batteria nettamente più veloce, prima di essere preceduto da Mocellini in semifinale e passare all'atto conclusivo da lucky loser. Bravissimo il classe 2001 a limare di ben cinque secondi il tempo della semifinale e a battere il "Moce", al rientro dopo l'infortunio al polso che l'ha bloccato per i primi due mesi di stagione ma che si è mostrato in palla pur se in una competizione a skating e non a classico. Per Chiocchetti (2'25"75) è anche la prima vittoria nel circuito continentale.

Escluso invece dalla top-30 il cuneese del centro sportivo Carabinieri Lorenzo Romano, che chiude al 35esimo posto a 96 centesimi dalla qualificazione.