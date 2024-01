Volley A2/F: il Puma a caccia di punti per la Pool Promozione! La Lpm Bam Mondovì domani affronta in trasferta la Omag San Giovanni in Marignano

Non chiamatele “cenerentole”! La Lpm Bam Mondovì e la Omag San Giovanni in Marignano domani si affronteranno in terra romagnola per il primo impegno del 2024. Due club che pur facendo sufficientemente bene fino ad oggi, in questa stagione sono accomunate da defezioni e da qualche passo falso di troppo.

Sconfitte e infortuni che hanno finito per ridimensionare le ambizioni di entrambe le squadre. Se in casa Consolini manca ancora un solo punticino per brindare all’accesso in Pool Promozione, non è così per la Lpm, che deve difendere il vantaggio di tre punti dall’Offanengo e di sei dal Melendugno. Ecco, pertanto, che a tre giornate dal termine della regular season, la sfida di domani appare come fondamentale soprattutto per le pumine di Basso, che dovranno assolutamente cercare di ottenere un risultato positivo contro Ortolani e compagne.

La Omag ha vissuto un dicembre piuttosto complicato dal punto di vista dei risultati. Nelle ultime quattro gare disputate, le romagnole di Bertini hanno racimolato solo tre punti sui 12 a disposizione, frutto di due tie-break, uno vinto (a Melendugno) e uno perso (in casa contro Montecchio). Gli ultimi risultati tuttavia non devono trarre in inganno. La Omag, infatti, ha affrontato le sfide di dicembre con un organico ampiamente rimaneggiato a causa degli infortuni.

Oltre alle assenze prolungate di Linda Cabassa e Giulia Saguatti, di recente sono rimaste a riposo anche Alice Nardo, Sveva Parini e Giorgia Caforio. Il forte libero delle romagnole, tra l’altro, rientrerà proprio domenica contro le pumine, mentre qualche dubbio resta ancora sulla presenza di Parini e Nardo, date comunque in netta ripresa. Tre le ex dell’incontro: Clara Decortes (Lpm), Salimatou Coulibaly (Lpm) e Chiara Ghibaudo (Omag). Nel match disputato all’andata le pumine hanno disputato una delle loro migliori partite, riuscendo a imporsi con un netto 3-0.

Arbitri dell’incontro saranno Alberto Dell’Orso (Pescara) e Deborah Proietti (Perugia). Il match sarà visibile in diretta streaming gratuita sul sito di VBTV previa registrazione. Al Pala Marignano il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 17.