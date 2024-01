Volley A1F. Cuneo prova a scalare la montagna Conegliano. Stigrot: "Dovremo essere aggressive, se no con loro non si gioca" (VIDEO)

Lena Stigrot in attacco nella partita con Firenze (Foto: Danilo Ninotto)

Avversario più ostico non poteva esserci per le ragazze della Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, alla ripresa del campionato di serie A1 femminile.

Signorile e compagne saranno impegnate domani, domenica 7 gennaio, alle ore 17 nel tempio del volley veneto, il Palaverde di Villorba che fu teatro di sfide epiche tra Cuneo e Treviso in campo maschile negli anni '90, contro la regina Conegliano, capace di vincere 14 incontri su altrettanti fin qui disputati in stagione.

Le Gatte biancorosse hanno ancora negli occhi la vittoria al tie break ottenuta a Santo Stefano contro Pinerolo, prima affermazione stagionale di fronte al pubblico amico.

Chiaro che contro l'Imoco fare punti sarà impresa quasi proibitiva, ma con la spensieratezza ed il cuor leggero di chi non ha nulla da perdere Cuneo ci deve provare fino in fondo. L'importante sarà uscire dal Palaverde con la consapevolezza di aver messo in campo tutto quanto possibile.

A presentarci la sfida contro le campionesse d'Italia è la schiacciatrice tedesca della Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, Lena Stigrot

Nel girone d’andata la gara si è chiusa con un secco 0-3 per le venete, che si sono imposte sulle piemontesi al Palazzetto dello Sport di Cuneo. Fischio d'inizio alle ore 17 con diretta streaming pay per vew sul canale tematico VBTV