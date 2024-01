Lotteria di Natale, estratti i biglietti vincenti della lotteria dell’associazione Kairune ODV

Venerdì 5 gennaio si è tenuta l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria di Natale 2023 presso la chiesa parrocchiale di Cervasca. Nonostante il tempo pessimo, con pioggia e neve, c’è stata una grande affluenza di pubblico. La serata è stata animata dal gruppo corale L’Escabot che ha deliziato i presenti con dei brani di musica natalizia del 1600/1700 in lingua occitana. La straordinaria esecuzione del gruppo, con canti a varie voci, ha estasiato il pubblico presente. Nell’intervallo del concerto si è proceduto all’estrazione dei biglietti vincenti che sono stati pubblicati sul sito wwwkairune.org. Si ricorda che i premi potranno essere ritirati non oltre il 28 del mese di febbraio, consegnando la ricevuta del biglietto vincente. Per informazione potete contattare il 348 8744629.

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al grande successo dell’evento, consentendo la vendita di tutti i 10.000 biglietti disponibili. Il ricavato, come già precedentemente dichiarato, verrà totalmente utilizzato per il sostegno del bambini della Don Cugnod Primary School di Meru Kenya.

Buon anno 2024 a tutti da parte del direttivo dell’associazione Kairune ODV