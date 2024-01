"Perché non ripensare all'apertura del Pronto Soccorso di Ceva h24?"

Egregio Direttore,

nelle scorse settimane sono stati fatti importanti annunci per la Sanità regionale e per i nostri territori.

Partiamo dalla Sanità: all’inizio dello scorso dicembre è stato siglato – tra il Governo e la Regione Piemonte – un importante accordo che ha previsto l’assegnazione di ingenti risorse per investimenti nella Sanità piemontese. I giornali hanno parlato – letteralmente – di “firma milionaria”.

Destinatari dei futuri interventi saranno, nel Cuneese, gli Ospedali di Cuneo, Verduno, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.

E’ un’ottima notizia, sia chiaro: le misure che apportano migliorie nelle strutture sanitarie sono sempre le benvenute, perché consentono di avere una Sanità pubblica al passo con i tempi e con le aspettative dell’utenza.

Questa notizia, però, dimostra anche altro: dimostra che, quando c’è la volontà politica, le risorse si trovano ed è possibile effettuare interventi rilevanti, sfruttando tutte le opportunità del momento, siano il famoso PNRR europeo o altro.

Perciò ci chiediamo: davvero non è possibile ritagliare, nel bilancio regionale della Sanità, quello spazio necessario perché l’Ospedale di Ceva possa tornare ad avere il Pronto Soccorso aperto H24? Davvero l’incremento di spesa – notevole se rapportato alla singola struttura, ma non rilevante se commisurato al Budget regionale – rappresenta una sfida insormontabile per la politica?

Nella Conferenza Stampa del 15/11 scorso è stato spiegato che le risorse per un Pronto Soccorso aperto anche la notte non sono disponibili e non sono state indicate altre ragioni per cui l’Ospedale di Ceva non deve avere un Pronto Soccorso aperto operativo con orario continuato; d’altra parte non dimentichiamo che l'Ospedale di Ceva è stato riconosciuto “Ospedale di Area Disagiata”: perciò crediamo che sia possibile uno sforzo per superare questo ostacolo e naturalmente, se ciò avvenisse, ne daremo atto pubblicamente a chi ne avrà il merito.

Il ripristino del Pronto Soccorso H24 sarebbe oltremodo significativo per questa ragione, ma anche perché - e qui siamo all’altra notizia di queste settimane – si prospetta la riapertura della linea ferroviaria Ceva – Ormea. Vedremo se questa ipotesi diventerà realtà, ma non c’è dubbio che Trasporti e Sanità sono due servizi essenziali e che il recupero di quanto perduto in questi due settori nel corso degli ultimi anni sarebbe senz’altro un segnale di vera ripartenza per un territorio altrimenti periferico e trascurato.

Con l’auspicio che queste esigenze della popolazione locale siano finalmente soddisfatte, cogliamo l’occasione per augurare a tutti un buon 2024, sperando che questo sia finalmente l’anno della svolta per il Cebano, la Val Tanaro e tutte le zone limitrofe!





Davide Prato