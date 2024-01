Eccidio di Ceretto: la memoria ci aiuti a promuovere il rifiuto di ogni forma di totalitarismo e dittatura

La Città di Busca insieme con il Comune di Costigliole Saluzzo, insignite della medaglia d'Argento al Valore Civile, Anpi e Ana hanno commemorato questa mattina l'ottantesimo anniversario dell’Eccidio nazifascista di Ceretto. Dopo i saluti dei Sindaci di Busca, Marco Gallo, e di Costigliole, Fabrizio Nasi, l’orazione ufficiale (in link qui sotto) è stata tenuta dal presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo alla presenza di numerosi Sindaci del circondario, tra cui la sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero e, in video-collegamento, la sindaca di Oriolo Simona Colotta, il paese calabrese da cui provenivano due vittime del rastrellamento, rappresentanti delle associazioni, molti cittadini e gli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Costigliole Saluzzo e di Busca e del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Busca con la sindaca junior Giulia Ferrara il complesso bandistico Santa Lucia di Costigliole.



“Gli anni che passano – ha detto tra l’altro il presidente della Provincia - ci stanno privando, uno dopo l’altro, dei testimoni diretti quei tragici eventi e ora tocca a noi, come amministratori pubblici o semplici cittadini, assumerci il compito di tramandare alle future generazioni il ricordo… La memoria degli orrori del passato ci aiuti a promuovere la formazione, soprattutto nei giovani e in noi tutti, di una coscienza democratica solida e di un’educazione ai valori della tolleranza e della solidarietà, che rifiuta anche oggi ogni forma di totalitarismo e dittatura”.



Martedì al Lux “Ceretto 80 anni fa… adesso”

Fa parte delle celebrazioni anche lo spettacolo programmato per martedì 9 gennaio alle ore 20:30 al cinema-teatro Lux di Busca con la messa in scena di “Ceretto 80 anni fa… adesso” con testimonianze, video, canti e coreografie a cura degli alunni delle classi quinte delle scuole primarie e del corso musicale della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo di Busca.