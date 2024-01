Le mongolfiere del Raduno Aerostatico colorano i cieli di Mondovì [FOTO E VIDEO]

Nonostante il maltempo questa mattina, domenica 7 dicembre, dopo un secondo briefing sul campo, l'Aeroclub Mondovì ha dato il via libera per il volo delle mongolfiere.

Il volo non è stato oggetto di gara, ma gli equipaggi hanno potuto, a loro discrezione, gonfiare e procedere con volo libero o rimanere a terra.

Tra le forme speciali di questa mattina hanno fatto bella mostra di sé, “Lulu”, il bellissimo unicorno dalla chioma arcobaleno (pilota: Violaine Cleyet-Marrel, comanager della “Balloon Chaize”); i pinguini volantidal Regno Unito, mongolfiere “Puddles”, “Splash” e “Tall Steve” (mongolfiere di proprietà della “Exclusive Ballooning” di Andrew Holly).

La mattinata ha visto anche il verificarsi di un piccolo "incidente": la mongolfiera sulla quale volavano gli assessori comunali Francesca Bertazzoli e Alessandro terreno, in fase di atterraggio è rimasta impigliata con una fune andando a collidere con un palo della luce (leggi qui).

Oggi pomeriggio, meteo permettendo, ci sarà l'ultimo volo del 34° Raduno Aerostatico Internazionale.

PER ULTERIORI INFO E AGGIORNAMENTI

Vi invitiamo pertanto a monitorare la pagina Facebook dell'Aeroclub Mondovì per avere aggiornamenti in tempo reale.

COME VEDERE LE MONGOLFIERE

Le mongolfiere si alzeranno in volo dal campo di decollo situato in Corso Inghilterra (angolo Corso Milano). Il programma prevede tre giorni di voli: venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024. Due decolli al giorno: al mattino alle ore 8,30 e al pomeriggio alle ore 14.

I decolli saranno soggetti a variazioni e modifiche se il meteo non sarà favorevole, pertanto vi invitiamo caldamente a consultare i canali social dell'Aeroclub Mondovì che fornirà informazioni per ogni volo.

VOLI VINCOLATI PER BAMBINI

Area decolli (Corso Inghilterra), sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio: la mongolfiera istituzionale “Città di Mondovì”, vincolata a terra, farà provare l’emozione del decollo in pallone ai più piccoli.

domenica 7 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 12:00* domenica 7 gennaio dalle ore 15:00 alle ore 17:00*

*orari suscettibili a variazioni: i voli vincolati si svolgeranno in ogni caso dopo il decollo delle altre mongolfiere e solo se le condizioni meteo e di sicurezza lo consentiranno.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione Onlus ASSO ed è finalizzata a raccogliere fondi per il progetto “Emozion-ARTI”, volto a promuovere laboratori psico-riabilitativi e di risocializzazione per adolescenti. L’esperienza, soggetta ad un versamento benefico (offerta libera, minimo 5 euro a bambino), potrà essere prenotata direttamente in loco.

