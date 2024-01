Domani l'ultimo saluto a Marco La Cava, giovane informatico braidese

E' morto lo scorso 4 gennaio, a soli 40 anni, il braidese Marco La Cava. Il giovane è mancato a causa di un tumore mentre si trovava ricoverato all'Hospice di Bra.

Informatico, esperto nella gestione del ciclo dei rifiuti e formatore in questo ambito, era dipendente, da oltre 10 anni, dell'azienda fossanese Informatica EDP. Non solo, Marco era anche volontario dei Nasi Rossi, l'associazione che, attraverso la clownterapia, cerca di portare un po' di serenità alle persone ammalate e ricoverate in ospedale. Proprio la sua personale esperienza lo aveva indotto ad avvicinarsi a questa attività.

I funerali saranno celebrati domani 8 gennaio alle 10 presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. Il Santo Rosario sarà recitato stasera alle 17 nella Casa Funeraria "Lusso & Racca" in Strada Falchetto 61/b.

Dopo le esequie, la salma sarà accompagnata presso il Tempio crematorio di Bra.

Il giovane lascia la mamma Anna e il papà Antonio, la nonna Carmerla e gli amici e i parenti tutti. La famiglia chiede di devolvere le eventuali offerte all'Hospice di Bra.