Scomparsa lo stesso giorno del marito, quattordici anni dopo

Venerdi 5 gennaio Bene Vagienna ha dato l'ultimo caloroso e partecipato addio a Ernesta Teobaldi in Maggi, scomparsa per un malore improvviso lo scorso martedì 2 gennaio.

La donna, vedova dal 2010 - suo marito Beppe Maggi era infatti deceduto quattordici anni fa nello stesso giorno, il 2 gennaio - aveva settant'anni. Risiedeva a Bene Vagienna dalla prima metà degli anni Settanta a seguito delle nozze, e in città era stata subito coinvolta dal consorte nella propria attività, che era principalmente di natura somministrativa.

La coppia, per lunghi anni insieme dietro il bancone, si cimentò nell'ampliare l'offerta del bar, per poi affiancarvi, all'inizio degli anni Novanta, l'attività di pasticceria, con un buon successo locale e non solo, nel negozio di piazza Botero.

La donna, che era in pensione da qualche tempo ma non mancava di frequentare ancora il locale in cui ha trascorso la propria intera vita professionale, lascia i figli Mirella e Roberto, che gestiscono oggi l'attività di famiglia rispettivamente come pasticcere ed addetta alla sala, con Alessia e i nipoti Luca, Simone, Gioele e Raffaele.

Centinaia, oltre alla cospicua presenza alle esequie, i messaggi di cordoglio riscontrabili in rete, frutto di un duro ma proficuo lavoro, che nel tempo ha portato alla famiglia Maggi anche diversi riconoscimenti come eccellenza gastronomica, e costruttivo rapporto con i propri clienti e con la cittadinanza.