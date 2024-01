Violento scontro in via Don Orione a Bra: coinvolti tre veicoli

Violento scontro questa mattina in via Don Orione a Bra dove, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale braidese, immediatamente sopraggiunta sul posto unitamente ai vigili del fuoco e all’ambulanza del soccorso sanitario, si sono scontrate una Fiat Stilo, una Fiat Grande Punto e una Jeep Renegade.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 9 nei pressi della rotatoria del vicino centro commerciale.

Il conducente della Stilo è stato trasportato al pronto soccorso di Verduno per accertamenti.

Traffico rallentato per circa un'ora per consentire i soccorsi, i rilievi da parte dell’equipaggio della Polizia Locale e la rimozione dei mezzi coinvolti.