Il tuo futuro, le tue passioni: scegli di fare la differenza con AFP

La scelta del percorso di studi successivo alla terza media rappresenta per le ragazze e i ragazzi un nuovo capitolo della loro vita e apre le loro strade a numerose opportunità e prospettive: noi di Afp siamo qui per presentare un’offerta formativa che valorizza talento e passione, sviluppando non solo solide competenze teoriche, ma anche pratiche, rivolte alla costruzione di un futuro professionale di successo.

Sei i percorsi di studio proposti:

Sede di Dronero

CODICE MECCANOGRAFICO: CNCF00600L

Sede di Cuneo

CODICE MECCANOGRAFICO: CNCF004001

Sede di Verzuolo

CODICE MECCANOGRAFICO: CNCF002009

Terminati i tre anni di studio, Afp mette a disposizione tre tipologie di diploma professionale: Tecnico dell'acconciatura (sede di Cuneo) abilitante per la professione di Acconciatore; Tecnico per l'automazione industriale - Programmazione e manutenzione (sede di Dronero); Tecnico riparatore dei veicoli a motore - Manutenzione e riparazione di parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici e di pneumatici (sede di Verzuolo) abilitante per le sezioni Meccatronica, Carrozzeria e Gommista.

Una formazione pratica per il successo professionale

Siamo consapevoli che il mondo del lavoro richiede non solo una solida base teorica, ma anche competenze pratiche che permettano di distinguersi e prosperare. La nostra scuola si impegna a fornire una formazione completa, unendo insegnamenti teorici a esperienze pratiche che prepareranno le classi in modo tangibile per il mondo professionale.

Preparazione professionale per la vita

Comprendiamo l'importanza di una preparazione che vada oltre le aule scolastiche. La nostra missione è accompagnare i ragazzi e le ragazze nella crescita personale e professionale, fornendo gli strumenti necessari per affrontare le sfide quotidiane e costruire un percorso di vita con sicurezza e consapevolezza.

Confronto con i leader del settore

In Afp crediamo nel valore dell'ispirazione derivante dall'esperienza diretta. Abbiamo stretto collaborazioni con leader del settore che parteciperanno attivamente alla formazione delle nostre classi, offrendo la possibilità di confrontarsi con professionisti di successo, apprendendo direttamente dalle loro esperienze e mettendo in pratica quanto studiato nelle aule della nostra scuola.

Aule e laboratori all'avanguardia

Per garantire il massimo della preparazione, investiamo costantemente in aule e laboratori all'avanguardia. Tecnologia avanzata, strumenti moderni e spazi concepiti per stimolare la creatività e le capacità pratiche accompagnano i nostri studenti lungo tutto il percorso formativo.

Tecnologia al servizio dello studio

Siamo consapevoli del ruolo cruciale che la tecnologia gioca nella formazione. Offriamo strumenti di supporto allo studio all'avanguardia, garantendo l'accesso a risorse digitali, lezioni online e piattaforme interattive che permettono di apprendere in modo innovativo e coinvolgente.

Accompagnamento lungo il percorso formativo

Il successo dei nostri studenti è la nostra priorità. Per questo motivo, abbiamo messo a punto un sistema di tutoraggio e assistenza dedicato, composto da professionisti sempre disponibili ad aiutare i ragazzi e le ragazze passo dopo passo, garantendo il massimo supporto e creando un ambiente educativo favorevole alla loro crescita.

Per maggiori informazioni:

https://www.afpdronero.it

Sede di Dronero

0171.918027

segreteria.dronero@afpdronero.it

alessandra.bonarelli@afpdronero.it

Sede di Cuneo

0171.693760

segreteria.cuneo@afpdronero.it

andrea.devoto@afpdronero.it

Sede di Verzuolo

0175.86471

segreteria.verzuolo@afpdronero.it

lara.reineri@afpdronero.it

AFP - Illuminiamo il tuo cammino verso il successo!