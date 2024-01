Le migliori nuove criptovalute del 2024

Quanto crescerà Bitcoin? In quali altcoin si riverseranno i capitali? Su quale cripto sarà l’ETF spot dopo Bitcoin e Ethereum? Quali saranno gli scenari dopo l’halving di aprile di Bitcoin ?

Sono molteplici le domande che ci possiamo porre in questo inizio 2024 che si presenta colmo di aspettative per i veri eventi crypto che influenzeranno i mercati. Ma il 2024 sarà un anno importante anche a livello politico e macroeconomico ed eventi significativi potrebbero ripercuotersi sugli andamenti delle crypto, in primis le elezioni americane.

In questo contesto potrebbe essere interessante valutare dei progetti “minori” rispetto a Bitcoin, ma creati in modo tale da poter beneficiare di ogni sua variazione senza investire direttamente su di esso. Token economicamente accessibili a tutti. Vediamone alcuni.

Bitcoin Minterix

Bitcoin Minetrix è un progetto di cloud mining di Bitcoin. Il cloud mining è un metodo per minare BTC senza la necessità di avere gli hardware necessari. Mettendo in staking i propri token si acquisisce la potenza di calcolo che si traduce in ricompense da mining. Un meccanismo chiamato Stake-to-Mine basato sugli Smart contract. Offrendo una piattaforma sicura su Ethereum in cui i token possono essere puntati e bruciati per guadagnare potere di hash di mining, Bitcoin Minetrix prevede un ecosistema sicuro ed efficiente tra le blockchain che combatte gli svantaggi del cloud mining convenzionale.

Il mining di Bitcoin è ora un'importante industria in tutto il mondo e in costante crescita. Con l'emergere di più aziende che basano le loro operazioni esclusivamente sull'estrazione di BTC, l'industria dovrebbe crescere di 12 miliardi di dollari tra il 2022 e il 2027 a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dell' 11,35%. Bitcoin Minetrix mira a dare l'opportunità di unirsi alla corsa mineraria ai piccoli investitori, cercando di tutelarne la sicurezza. Attualmente la fase di prevendita ha raggiunto i 7 milioni e mezzo di dollari con il prezzo per il singolo token di $0,0126. La prevendita si avvicina alla conclusione, e si attende la quotazione su importanti exchange. Questo consentirà l’accesso al token agli investitori di tutto il mondo, con probabile incremento del suo valore, che attualmente è di $0,0127. Dopo la quotazione sugli exchange la roadmap prevede il lancio di una campagna di marketing completa su vari canali e lo sviluppo di applicazioni desktop e mobili.

Meme Kombat

Il mercato delle meme coin è complessivamente in crescita e mostra diversi progetti che stanno emergendo in maniera costante.

Meme Kombat fa parte della grande famiglia delle Meme Coin che tanto clamore hanno avuto nel 2023. Anche il 2024 può dare molte soddisfazioni. La prevendita è ancora aperta e ha quasi raggiunto i 6 milioni di dollari, con un prezzo per singolo token di $0,26. Il progetto promette un APY attualmente del 160% già dalla fase di prevendita. Si tratta di un token innovativo che unisce i mondi del gaming, del betting e degli Investimenti crypto. Attraverso questa piattaforma gli investitori possono guadagnare scommettendo sugli esiti dei combattimenti tra le Meme Coin più famose del web simulate attraverso l’Intelligenza artificiale. Gli utenti possono scommette contro altri giocatori o contro il computer, o su specifici eventi all’interno del combattimento. Meme Kombat potrebbe essere anche il veicolo, nel 2024, per avvicinare tanti appassionati del gaming tradizionale al gaming Web3 (quello legato alle criptovalute), basato sul sistema P2E (Play To Earn).

SPONGE V.2

Spongebob ($SPONGE) è una meme coin decentralizzata sviluppata su Ethereum lanciata sul DEX Uniswap il 4 maggio 2023.

A fine 2023 questo token ha subito un upgrade in Sponge V.2 una piattaforma Stake-to-Bridge, che permette di investire su questa meme coin prima che venga collocata sugli exchange. La prima versione di Sponge, ispirata a SpongeBob,pur non offrendo un’utility ha avuto un rendimento di 100x. Sponge V2, fa dello sviluppo della community il suo punto di forza. Per ottenere i token Sponge V2 è necessario mettere in staking il token Sponge V1. In seguito potranno ottenere le ricompense in Sponge V2 prima che raggiungano i listini degli exchange.

