Pian Munè di Paesana, è finalmente arrivata la neve

“Siamo felici e fiduciosi, una stagione che è partita comunque alla grande e che continuerà ancora meglio. L’afflusso è buono e vediamo volti nuovi, clienti che arrivano anche da lontano e che si fermano in paese, questo ci carica di energia e entusiasmo per continuare verso i nostri obiettivi: una località turistica sempre più completa, organizzata, per un turismo come concezione di impresa che da’ lavoro a chi di questo lavoro ci vuole vivere. Che vuol dire così anche abitare e vivere le nostre valli e i nostri piccoli paesi” dicono i gestori.