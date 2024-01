Al via gli appuntamenti di “Crescere comunità insieme in Unione Montana Mondolè”

Le difficoltà meteo-climatiche dei primi giorni di dicembre hanno costretto gli organizzatori a rimandare l’appuntamento di lancio, ma ora gli incontri del progetto “Crescere comunità insieme in Unione Montana Mondolè” sono pronti a partire ufficialmente.

Lunedì 15 gennaio alle ore 20, presso la Sala Consiliare di Frabosa Sottana, il progetto ospiterà Michele Gagliardo dell’associazione Libera per affrontare i temi inerenti al Pilastro educazione, inclusione sociale e pari opportunità.

“Crescere comunità insieme in Unione Montana Mondolè”, iniziativa finanziata dalla Fondazione CRC nella cornice del bando Comunità in rilievo, vede il Comune di Frabosa Sottana in qualità di ente capofila e nella cordata dei partner si inseriscono, in qualità di Comuni aggregati, Frabosa Soprana, Roccaforte Mondovì e Pianfei. L’attività presentata alla Fondazione si pone come obiettivi l’incremento dei servizi per le famiglie in ambito socio-educativo, così che tutti gli studenti e le studentesse abbiano le stesse opportunità formative, il sostegno alle fasce deboli della popolazione migliorando le attività educative andando incontro alle richieste e alle esigenze di doposcuola e di attività extracurricolari e, infine, il contrasto allo spopolamento della montagna valorizzando le scuole dei territori marginali e la partecipazione pubblica e collettiva alla cura delle risorse territoriali.

Dopo aver realizzato, nel corso dell’anno 2022-2023, l’attività di doposcuola e il servizio di trasporto comunale per i bambini delle scuole di montagna primarie e dell’infanzia, si avvia ora l’azione 2, che prevede il “Patto della comunità educante”, cioè una serie di incontri aperti al pubblico finalizzati a far conoscere e ad aprire un dialogo sui Pilastri educativi, temi considerati di fondamentale importanza per dare efficacia alle intenzionalità educative su tutto il territorio coinvolto. I Pilastri educativi rappresentano il cuore pulsante della seconda fase di azione, sono argomenti considerati talvolta “spinosi” o ostici, dibattuti nel mondo degli adulti ma vicini alla quotidianità di bambini e ragazzi, temi che hanno un peso specifico importante nella vita sociale e famigliare e che, in queste occasioni, verranno affrontati con l’aiuto di un esperto, così che l’intero territorio possa mettersi al lavoro e diventare, appunto, comunità educante.

L’inclusione, l’apertura, il dialogo con chi è, o meglio, ci sembra, diverso da noi, diventano ogni giorno più importanti, necessari per vivere e crescere in un mondo globalizzato, multiculturale e interconnesso. Ma per insegnare ai ragazzi l’inclusione bisogna, in primis, impararla e impegnarsi a metterla in pratica. Proprio di questo si discuterà negli incontri previsti per il “Pilastro” che prende il via nel mese di gennaio. Oltre a questo, poi, il progetto prevede anche alcuni appuntamenti sui temi della sostenibilità, della cultura e del turismo.

Gli appuntamenti proseguiranno infatti con il seguente calendario:

- martedì 20 febbraio ore 20 a Roccaforte Mondovì con Daniela Ciaffi di labsus – laboratorio per la

sussidiarietà per il Pilastro sostenibilità ambientale, cultura e turismo;

- martedì 12 marzo ore 20 a Pianfei nuovamente con Michele Gagliardo dell’associazione Libera per il

Pilastro educazione, inclusione sociale e pari opportunità;

- venerdì 22 marzo ore 20 a Frabosa Soprana nuovamente con Daniela Ciaffi di labsus – laboratorio

per la sussidiarietà, con la quale recupereremo l’incontro di dicembre sul Pilastro sostenibilità ambientale, cultura e turismo.

Gli incontri del “Patto della comunità educante” si concluderanno poi con un’assemblea pubblica e con un evento finale nel corso della primavera 2024.

Non solo incontro frontale, ma occasione per stare insieme e confrontarsi, per comprendere le innumerevoli chiavi di lettura di una società multiforme e corroborata quotidianamente da nuovi stimoli di riflessione.

Questo rappresentano gli incontri dell’azione 2 del progetto “Crescere comunità insieme in Unione Montana Mondolè”, un’opportunità per tutti coloro che vogliano davvero sentirsi parte di una comunità e contribuire, attraverso il dialogo, alla crescita del territorio e al confronto intergenerazionale.

Per maggior informazioni chiamare il Mondolè Infopoint al numero 0174/244481.

Per prenotarsi accedere al link https://forms.gle/PRCELhPYQ5do3YSj9