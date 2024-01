Calcio Serie D, prima di ritorno nel girone A: Bra ko, Alba raggiunta nel finale

Disputata la prima giornata di ritorno sui campi del girone A di Serie D.

Beffa nei minuti di recupero per l'Alba Calcio di Viassi, raggiunta sull'1-1 dal Gozzano dopo essersi portata in vantaggio con Dieye. Non va meglio, anzi, al Bra, che torna con una sconfitta per 2-0 dalla trasferta in casa del Varese.

I RISULTATI DELLA 20^GIORNATA

Alba-Gozzano 1-1

Albenga-Borgosesia 1-1

Asti-Vado 0-0

Chieri-Pinerolo 1-0

Varese-Bra 2-0

Fezzanese-Lavagnese 1-0

Ligorna-Vogherese 3-1

Pont Donnaz-Derthona 2-0

RG Ticino-Alcione Milano 1-2

Sanremese-Chisola 2-0

CLASSIFICA: Alcione* 41, Chisola 37, Albenga (-1) 36, Varese (-1) 35, Ticino, Asti 32, Vado, Ligorna 31, Bra* 28, Fezzanese 26, Vogherese 24, Gozzano 23, Pinerolo Derthona, Sanremese 22, Chieri 21, Pont Donnaz 19, Lavagnese, Alba 18, Borgosesia 14

*Da omologare il risultato di Bra-Alcione Milano