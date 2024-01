Sci alpino, Grand Prix International Citadin: Melissa Astegiano sul podio a Valloire

Trasferta positiva per alcuni atleti del Comitato Alpi Occidentali a Valloire, in Savoia, per il primo di due Giganti organizzati nell’ambito del Grand Prix International Citadin.

La ventunenne carabiniera limonese Melissa Astegiano, reduce dagli allenamenti di Capodanno a Sestriere, si è piazzata terza a 51/100 dalla vincitrice, la francese Chloe Fraise del Club des Sports des Menuires, che ha chiuso le due manche con il tempo totale di 1’,59”,98/100. Al secondo posto Amelie Giraud dello Ski Club Valloire Galibier, staccata di 36/100.

Al venticinquesimo posto la valsesiana Rebecca Frigiolini dello Sci Club Sansicario Cesana, al ventottesimo assoluto e al dodicesimo tra le Aspiranti la lanzese Elisa Graziano del Lancia, al ventinovesimo assoluto e al tredicesimo tra le Aspiranti l’astigiana Emma Bastita del Sestriere, al trentacinquesimo assoluto e al diciannovesimo tra le Aspiranti la moncalierese Isabella Alloero del Claviere.

Tripletta transalpina in campo maschile: primo Victor Collomb Patton del Club des Sports de La Clusaz in 1’,54”,40/100, con 35/100 di vantaggio su Florian Bertino del Club des Sports Montricher Les Karellis e 82/100 su Guerlain Gaucher del Club des Sports de La Plagne). Tredicesimo assoluto e secondo degli Aspiranti Pietro Casartelli, torinese dello Sci Club Sestriere, ventisettesimo Mattia Canobbio, torinese dello Sci Club Lancia, trentaduesimo assoluto e tredicesimo degli Aspiranti Tommaso Brignoli, milanese del Sansicario Cesana, quarantesimo Lorenzo Maria Ponchia, bardonecchiese dello Sci Club Lancia, cinquantatreesimo assoluto e trentesimo degli Aspiranti Simone Moschini dello Sci Club Sestriere.

Sulle piste di Tesido-Taisten, nell’altoatesina Val Pusteria, si è invece disputato uno Slalom FIS-NJR vinto da Raffael Hopfgartner dell’Amateursportclub Gsiesertal con il tempo totale di 1’,28”,49/100. Alle sue spalle il comasco Francesco Riccardo Zucchini del Prad Raiffeisen Werbering staccato di 33/100 e Lukas Sieder della Renngemeinschaft Wipptal a 91/100. Diciannovesimo assoluto e quarto degli Aspiranti il milanese Edoardo Simonelli dell’asd Les Arnauds.