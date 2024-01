Sci alpino, Scottish FIS Races: Edoardo Saracco sfiora la vittoria nel secondo slalom di Bormio

Vittoria sfiorata per Edoardo Saracco e vittoria confermata per Martina Banchi nel secondo Slalom delle Scottish FIS Races a Bormio.

Nella gara maschile si è riconfermato sul gradino più alto del podio il lecchese Andrea Bertoldini del Centro Sportivo Esercito, con il tempo totale di 1’,24”,25/100. Dopo la delusione per l’uscita nella prima manche del primo Slalom, il carabiniere limonese Edoardo Saracco si è rifatto con gli interessi, mancando la vittoria per soli 14/100 e confermando il suo valore tecnico in una manifestazione che peraltro anche l’anno scorso lo aveva visto salire due volte sul podio in Slalom. Terzo a 19/100 l’altoatesino Jonas Bacher dell’Amateursportclub Gsiesertal. All’ottavo posto il poliziotto cuneese Fabio Allasina, che nel primo Slalom si era classificato quarto e che nel secondo ha accusato un distacco di 88/100 dal vincitore.

La torinese Martina Banchi dello Ski Racing Camp ha concesso il bis, vincendo con il tempo totale di 1’,26”,94/100, con distacchi rispettivamente di 17/100 e di 1”,31/100 sulla napoletana Flavia Diletta Giordano dell’Orobie Ski Team e sulla britannica Isla Ward dell’Ambition Racing.