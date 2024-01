Lotteria Italia, ad Alba e Dronero venduti due biglietti da 20 mila euro

Fa festa la Lombardia nell'estrazione della Lotteria Italia 2023, a cui vanno tre dei cinque premi di prima categoria, a partire dal più ambito di 5 milioni, finito proprio a Milano.

Finisce invece in un'area di servizio il secondo premio da 2,5 milioni di euro, precisamente presso l'area “Campagna Nord” a Campagna, in provincia di Salerno. Si torna in Lombardia per il terzo premio da 2 milioni, vinto ad Albuzzano, in provincia di Pavia. Il quarto premio, per un valore di 1,5 milioni di euro, è stato vinto sempre in Lombardia a Roncadelle, in provincia di Brescia.

Alla Granda vanno due premi di terza categoria, corrispondenti a 20.000 euro.

A Dronero è stato venduto quello con il numero D 054312; ad Alba quello della serie O 407067. Congratulazioni ai due fortunati vincitori!