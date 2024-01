Tra le mongolfiere in volo su Mondovì anche un messaggio contro le guerre

Fabrizio Macagno, fotografo saviglianese, ci ha inviato le foto allegate all'articolo. E' lui stesso a chiederci di condividerle con i lettori, proprio per l'importanza del messaggio.

A Mondovì per catturare le bellissime immagini delle mongolfiere in volo, in occasione del Raduno aerostatico dell'Epifania, è rimasto colpito proprio dal messaggio pacifista appeso ad uno dei cestelli in cielo.

"Su questa mongolfiera c'è scritto STOP FUCKING WARS, termini coloriti ma che rendono giustizia a mio avviso ad un messaggio che deve diventare prioritario a livello mondiale".