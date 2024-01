Volley A1F. Cuneo prima ci prova, poi molla: Conegliano è di un altro pianeta e vince 3-0

Dura un set, il primo, la partita al Palaverde di Treviso per la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo contro la corazzata Conegliano. Poi le Pantere dilagano e finisce, come da pronostico, 3-0 per l'Imoco che conquista la quindicesima vittoria consecutiva in campionato.

Nel set d'apertura Signorile compagne se la sono giocata alla pari fino alla fine, complice anche una lunga serie di errore delle venete (11), poi sul 23-22 due aces di Haak su Ferrario hanno chiuso i conti in favore della campionesse d'Italia.

Dal secondo in poi l'Imoco ha calibrato gli errori ed è diventato tutto più semplice, nonostante le Gatte sino state in partita fino al 10-10. Di lì in poi la squadra di casa ha sempre un vantaggio minimo di tre lunghezze andando a vincere 25-21 su un pallonetto di seconda da parte della regista Wolosz.

Terzo set con Conegliano sempre in controllo: le Pantere chiudono 25-19.

