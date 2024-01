Volley A2/F: il Puma alza la voce! La Lpm Bam Mondovì espugna San Giovanni in Marignano per 1-3

Nella fossa dei leoni il Puma ha fatto la voce grossa! Con grinta e determinazione la Lpm Bam Mondovì ha ottenuto una splendida vittoria per 1-3 sul campo della Omag San Giovanni in Marignano, nella terzultima giornata di regular season. Un successo meritatissimo per le ragazze di coach Claudio Basso, attente in difesa e concrete in attacco. Una prestazione limpida e che ha visto come grande protagonista il libero Agata Tellone, che ha iniziato l'anno in versione "pigliatutto".

Ottima prova anche per Clara Decortes, autrice di 26 punti. Ma un pò tutte le pumine hanno dato il loro prezioso contributo a questa vittoria: da Lux ad Allasia, senza dimenticare i muri di Riparbelli e i primi tempi vincenti di Alice Farina. Insomma, una vittoria mai messa in discussione, nonostante l'ambiente reso incandescente dalle proteste del pubblico di casa, che ha fortemente contestato l'arbitraggio odierno. La coppia arbitrale in effetti ha commesso qualche errore di troppo, ma nel computo del match ha finito per distribuire equamente errori a entrambe le squadre.

PRIMO SET: partenza equilibrata e squadre sul 2-2. Due pipe sbagliate per Serena Ortolani e primo break in favore delle pumine, 4-6. Le romagnole reagiscono e dopo uno scambio spettacolare il risultato torna in parità. Ancora un break per le monregalesi, che si difendono bene e attaccano con precisione. Sul 7-11 coach Bertini chiama il primo time-out dell'incontro. Si torna in campo e la Lpm mette a segno altri due punti. Nuovo time-out chiesto da Bertini sul punteggio di 8-15. Tellone continua a fare gli straordinari in difesa e il vantaggio aumenta sul 9-18. Riparbelli attenta a muro e le pumine doppiano sul 10-20. Due punti rosicchiati dalle padrone di casa. Ancora un break per la Omag e vantaggio ospite che si assottiglia sul 15-21. Le pumine tornano a macinare punti e vanno sul 15-23. Time-out chiesto da Basso sul 17-23. Grigolo mette a segno il punto del 19-24, per cinque set-ball per il Puma. Al secondo tentativo arriva il primo tempo vincente di Chiara Riparbelli per il 20-25.

SECONDO SET: buona ripartenza per la Omag, che si porta subito sul 4-1. Break per le pumine, che accorciano sul 5-4. Squadre in parità sul 7-7. Il muro monregalese diventa più solido e la Lpm mette la freccia andando a condurre per 11-13. Ace per Kristin Lux. Sul 14-18 coach Bertini chiama il time-out. Muro di Riparbelli ed Lpm sul 17-22. Nuovo time-out a richiesta della panchina romagnola. Il trend non cambia e Chiara Riparbelli, con due muri impetuosi, chiude anche il secondo set sul 18-25.

TERZO SET: la Omag prova a dare un senso alla propria serata e riparte di slancio sul 3-1. Le pumine ritrovano la parità sul 6-6. Break per San Giovanni, anche grazie all'ace di Sveva Parini. Le romagnole continuano a commettere errori e la Lpm vola sull'11-13. Ace anche per Consoli e squadre nuovamente in parità. Si continua a lottare punto a punto. La squadra di Bertini con le unghie conquista un break per il 20-17. Time-out chiesto da coach Basso. Puma in confusione e la Omag ne approfitta per prendere il largo. Ancora un time-out chiesto da Claudio Basso sul 22-17. Le pumine non mollano e sul 23-20 Bertini chiama il time-out. Si torna in campo e Bianca Lapini piazza un ace. Pecorari mette a segno il punto del 24-21 e per la Omag sono tre i set-ball a disposizione. Al secondo tentativo la chiude Consoli per il definitivo 25-22.

QUARTO SET: tra le proteste romagnole la Lpm si porta sullo 0-3. Il clima diventa incandescente a causa di qualche errore arbitrale e ne fa le spese anche il presidente della Omag, espulso. Clara Decortes non si scompone e piazza il punto del 5-8. Time-out chiesto da Bertini sul 7-11. Doppio ace di Pecorari e padrone di casa che si portano a una sola lunghezza dal Puma. Break per le pumine e sull'11-14 Bertini si gioca il secondo time-out. La mossa sembra quella giusta, visto che la Omag recupera due lunghezze. Decortes riesce a trovare il punto del +3. La Lpm continua a mantenere alta la guardia. Sul 20-23 coach Basso preferisce fermare il gioco. Riparbelli a segno e sul 20-24 arrivano quattro match-point. Al primo tentativo arriva il muro di Lux su Ortolani, che chiude la gara sul 20-25.